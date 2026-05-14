Fundacja Renovo chce zebrać półtora miliona złotych. Ogranizuje duży festiwal

W styczniu informowaliśmy, że Fundacja Renovo z Nowego Sącza rusza z dwoma dużymi projektami. Chce ona wybudować dom dla jednej rodziny i dokończyć rozpoczętą już budowę dla drugiej. Obie pochodzą z regionu sądeckiego i znalazły się w bardzo trudnej sytuacji. Pani Dorota ma dwójkę synów z autyzmem, a pani Anna, która ma dwójkę własnych dzieci, jest też rodziną zastępczą dla czwórki innych dzieci. Obie rodziny mieszkają w małych wynajmowanych mieszkaniach. Pani Anna w 2018 roku rozpoczęła budowę domu, ale ze względów finansowych musiała ją przerwać. Pani Dorota z kolei ma ziemię, na której mogłaby wybudować dom, ale nie stać jej na budowę. Z pomocą przyszła Fundacja Renovo, która zdecydowała się na organizację ogromnego festiwalu, w którego trakcie chce zebrać pieniądze na wspomniane inwestycje. Jak szacują przedstawiciele fundacji potrzeba około półtora miliona złotych. Jeżeli uda się zebrać tyle pieniędzy w trakcie imprezy, prace ruszą w błyskawicznym tempie.

Postaramy się, żeby budowy ruszyły jak najszybciej. Mam taką nadzieję, że ruszymy, początkiem lipca. My generalnie staramy się projekty robić systemem gospodarczym, czyli szukamy najtańszych rozwiązań i też w oparciu o partnerstwa z firmami produkcyjnymi z Nowego Sącza i okolic. Po prostu te ceny mamy zdecydowanie niższe niż komercyjne – wyjaśnia Dawid Zawiliński z Fundacji Renovo.

Renovo Fest odbędzie się 23 i 24 maja w Wielogłowach koło Nowego Sącza. Organizatorzy zapewniają mnóstwo atrakcji. Będzie tam ustawiona scena, na której odbędą się koncerty. Gwiazdą będzie Sławomir. Wystąpi także Kapela Roy, Kordian oraz wielu innych sądeckich wykonawców. Na miejsce będzie można dotrzeć samochodem, przygotowane zostaną parkingi, albo autobusem, który będzie woził bezpłatnie tam i z powrotem z dworca MPK w Nowym Sączu.