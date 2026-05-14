Gmina Łososina Dolna rozbudowuje kanalizację. Kolejne odcinki są gotowe!

W jednej i drugiej miejscowości zbudowano prawie 6 kilometrów sieci. W sumie będzie mogło podłączyć się do niej około 50 mieszkańców. Władze gminy liczą, że chętnych nie zabraknie.

Celem projektu jest poprawa infrastruktury sanitarnej w naszej gminie, ochrona środowiska naturalnego oraz podniesienie komfortu życia naszych mieszkańców poprzez umożliwienie podłączenia budynków do gminnej sieci kanalizacyjnej oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - mówi Adam Wolak wójt gminy Łososina Dolna

W trudnym terenie, gdzie budowa tradycyjnej sieci kanalizacyjnej była utrudniona lub roboty budowlane okazałyby się za drogie mieszkańcy mogli skorzystać z przydomowych oczyszczalni ścieków. W sumie zamontowano 24 tego typu urządzenia.

Mówi Adam Wolak wójt gminy Łososina Dolna

Budowa sieci kanalizacyjnej w Łososinie Dolnej i Rąbkowej kosztowała prawie 5,5 miliona złotych. Gmina z własnej kasy wyłożyła nieco ponad milion złotych. Resztę lokalny samorząd zdobył z rządowych funduszy w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Quiz tylko dla prawdziwego Polaka. Rozpoznaj występ Polski na Eurowizji po jednym KADRZE Pytanie 1 z 12 Kto jest na zdjęciu? Michał Szpak - „Color of Your Life” Marcin Mroziński - „Legenda” RAFAŁ - „The Ride” Następne pytanie

Gmina Łososina Dolna rozbudowuje nie tylko swoją sieć kanalizacyjną, ale też modernizuje wodociągi. Jeszcze w maju mają się zakończyć prace warte ponad 3,5 miliona złotych. Gmina zamówiła nowoczesne urządzenia, które ograniczają straty wody w sieci, ale też pomagają monitorować i lepiej zarządzać siecią wodociągową, ujęciami i magazynami wody.

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]!