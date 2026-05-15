Na co wydać 16 milionów złotych? Mieszkańcy Małopolski już mogą decydować

Czasu na oddanie głosu mamy dużo, bo propozycje możemy przeglądać i wybierać do 15 czerwca. Projekty, które zdobędą najwięcej głosów będą realizowane w 2027 roku. W tegorocznej edycji mieszkańcy regionu do wyboru mają aż 155 projektów, w tym 35 o zasięgu ogólnowojewódzkim oraz 120 regionalnych.

To właśnie dzięki Państwa aktywności region rozwija się w sposób świadomy i bliski ludziom. Zachęcam do udziału w głosowaniu. Wspólnie zdecydujmy, na co przeznaczyć 16 milionów złotych i jakie inicjatywy zostaną zrealizowane w najbliższym czasie - mówi Marta Malec-Lech z zarządu województwa małopolskiego.

Pomysły są przeróżne. Skierowane do różnych grup mieszkańców. Dzieci, młodzieży, seniorów oraz osób zainteresowanych lokalną kulturą i tradycją. Nie brakuje projektów edukacyjnych, sportowych, turystycznych, rowerowych, prozdrowotnych czy tych związanych z bezpieczeństwem.

Szczegółowy opis każdego z nich można znaleźć na bo.malopolska.pl. Tam też są karty do głosowania, które można wydrukować wypełnić i wrzucić do urny. Głosować można też online. Kartę można też wysłać tradycyjną pocztą. Każdy mieszkaniec Małopolski ma do wyboru dwa głosy. Jeden na zadanie ogólnowojewódzkie i jeden na zadanie regionalne.

Wyniki glosowania poznamy jesienią. Dokładna lista będzie podana do 6 października. Natomiast zwycięskie zadania będą realizowane już od początku 2027 roku. O szczegóły można także pytać w agendach zamiejscowych urzędu marszałkowskiego. W naszym regionie między innymi w Tarnowie, Nowym Sączu, Nowym Targu czy Zakopanem.

Do tej pory w ramach budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego zrealizowano aż 511 projektów. To między innymi zakupy defibrylatorów AED, wyposażenie zespołów regionalnych w stroje i instrumenty, powstanie książkomatów i stref wypoczynku przy bibliotekach, budowa chodników przy drogach wojewódzkich, a także organizacja zajęć dla dzieci i seniorów oraz licznych wydarzeń kulturalnych, sportowych i edukacyjnych.

