Nielegalny tytoń w rękach policjantów. Właściciel ma problemy!

Już wiadomo, że dzięki szybkiej reakcji policjantów w Nowego Sącza skarb państwa nie straci podatku w wysokości prawie 100 tysięcy złotych. Natomiast właściciel nielegalnego towaru już usłyszał zarzuty.

Policjanci wydziału do walki z przestępczością gospodarczą komendy miejskiej policji w Nowym Sączu, w toku realizowanych w ostatnim czasie czynności ustalili, że mieszkaniec powiatu nowosądeckiego może posiadać nielegalny tytoń, rozdrabniać go i sprzedawać. Podczas przeszukania pomieszczeń użytkowanych przez mężczyznę funkcjonariusze ujawnili maszynę służącą do cięcia liści oraz 37 kg krajanki tytoniu, 24 kg liści tytoniu i 5 kg gotowego tytoniu do palenia - informuje Aneta Izworska z policji w Nowym Sączu

Zarekwirowane wyroby nie miały znaków akcyzy skarbowej, przez co ich właściciel naraził skarb państwa na straty z tytułu niezapłaconych podatków na kwotę ponad 98 tysięcy złotych.

Mieszkaniec powiatu nowosądeckiego usłyszał zarzuty paserstwa akcyzowego oraz wytwarzania wyrobów tytoniowych bez wymaganego wpisu do rejestrów producentów wyrobów tytoniowych. Grozi mu za to grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 3 lat.

