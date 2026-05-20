Niedźwiedź znowu widziany w Beskidzie Sądeckim [FILM]

Pierwsze ślady niedźwiedzia leśnicy z Nadleśnictwa w Starym Sączu zauważyli w naszym regionie kilka tygodni temu. Kilka razy zwierzaka nagrała fotopułapka. Leśnicy ostrzegają i przypominają, że niedźwiedź to drapieżnik i jeżeli spotkamy go na swojej drodze, powinniśmy zachować spokój, ale przede wszystkim odejść.

Zachowujemy spokój, jeżeli on gdzieś tam sobie przechodzi, zwykle nas nie zauważy, jeżeli będziemy cicho. Oddalamy się tą samą drogą, którą przyszliśmy, spokojnie, bez paniki. To główna zasada. Nie panikujemy, nie krzyczymy, nie biegniemy do tego niedźwiedzia. Jeżeli już dojdzie do takiej sytuacji potencjalnie niebezpiecznej, możemy położyć się na ziemi najlepiej, osłonić sobie rękami głowę – mówi Gabriela Deć z Nadleśnictwa w Starym Sączu.

Leśnicy też zachęcają do tego, żeby na spacery do lasu, czy górskie wycieczki nie chodzić samemu, a grupami.