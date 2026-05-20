Nowe samochody trafiły do strażaków ochotników. Także z regionu sądeckiego

Samochody są wyposażone w nowoczesny sprzęt, który przydaje się w kryzysowych sytuacjach. Są to między innymi autopompy, wyciągarki, ale też bardziej specjalistyczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy, który wykorzystuje się do gaszenia pożarów, przy wypadkach drogowych czy podczas usuwania skutków niespokojnej pogody.
W sumie do małopolskich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych trafiły teraz w sumie 23 nowoczesne samochody ratowniczo – gaśnicze. Zakupy kosztowały 24 miliony złotych.
Bezpieczeństwo Małopolan jest naszym priorytetem. Dlatego konsekwentnie inwestujemy w nowoczesny sprzęt dla służb ratowniczych, który pozwala strażakom szybciej i skuteczniej reagować w sytuacjach zagrożenia. Małopolscy strażacy należą dziś do jednych z najlepiej wyposażonych służb ratowniczych w kraju, ale nie zatrzymujemy się – przygotowujemy już kolejne działania – mówi marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka
Nowe samochody są wyposażone między innymi w napęd 4x4, autopompy, wyciągarki, maszty oświetleniowe oraz sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych.
To kontynuacja wcześniejszego programu wsparcia dla OSP. Tym razem samochody dostały gminy, które wcześniej znalazły się na liście rezerwowej. Spośród 23 jednostek 10 działa już w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym, a 13 dzięki nowemu sprzętowi będzie mogło spełnić wymagane standardy i w przyszłości do systemu dołączy.
Na liście jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które będą mogły pochwalić się nowymi pojazdami są też jednostki z powiatu nowosądeckiego. Jest to OSP w Rożnowie w gminie Gródek nad Dunajcem, a także OSP w Bereście w gminie Krynica - Zdrój.
