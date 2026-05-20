Nowe samochody trafiły do strażaków ochotników. Także z regionu sądeckiego

Samochody są wyposażone w nowoczesny sprzęt, który przydaje się w kryzysowych sytuacjach. Są to między innymi autopompy, wyciągarki, ale też bardziej specjalistyczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy, który wykorzystuje się do gaszenia pożarów, przy wypadkach drogowych czy podczas usuwania skutków niespokojnej pogody.

W sumie do małopolskich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych trafiły teraz w sumie 23 nowoczesne samochody ratowniczo – gaśnicze. Zakupy kosztowały 24 miliony złotych.

Bezpieczeństwo Małopolan jest naszym priorytetem. Dlatego konsekwentnie inwestujemy w nowoczesny sprzęt dla służb ratowniczych, który pozwala strażakom szybciej i skuteczniej reagować w sytuacjach zagrożenia. Małopolscy strażacy należą dziś do jednych z najlepiej wyposażonych służb ratowniczych w kraju, ale nie zatrzymujemy się – przygotowujemy już kolejne działania – mówi marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka

Nowe samochody są wyposażone między innymi w napęd 4x4, autopompy, wyciągarki, maszty oświetleniowe oraz sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych.

QUIZ. Filmowe hity, które powstały na podstawie gier wideo! Pytania będą zaskakiwać Pytanie 1 z 10 Dzisiaj w kinach premiera nowej części "Mortal Kombat". To już łącznie który film na podstawie tej gry? Drugi Trzeci Czwarty Następne pytanie

To kontynuacja wcześniejszego programu wsparcia dla OSP. Tym razem samochody dostały gminy, które wcześniej znalazły się na liście rezerwowej. Spośród 23 jednostek 10 działa już w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym, a 13 dzięki nowemu sprzętowi będzie mogło spełnić wymagane standardy i w przyszłości do systemu dołączy.

Na liście jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które będą mogły pochwalić się nowymi pojazdami są też jednostki z powiatu nowosądeckiego. Jest to OSP w Rożnowie w gminie Gródek nad Dunajcem, a także OSP w Bereście w gminie Krynica - Zdrój.

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]!