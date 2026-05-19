Ile kleszczy żyje w sądeckich lasach i parkach? Sprawdzają to naukowcy sądeckiej ANS

Ile kleszczy żyje w parkach i lasach w Nowym Sączu?

30 do 40 kleszczy na metr kwadratowy żyje w sądeckich parkach, lasach i nad brzegami rzek. Tak wynika z badań, jakie prowadzą naukowy Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Sprawdzono kilka lokalizacji, między innymi rejon Miasteczka Galicyjskiego, las falkowski, czy okolice brzegów rzeki Kamienicy.

Sezon na kleszcze.Jak bezpieczne wyjąć kleszcza?

Pierwsze lokalizacje zostały wybrane. Takie największe zagęszczenie to od 30 do 40 kleszczy na metr kwadratowy. To sporo jak na środowisko miejskie, bo poza miastami takie zagęszczenie zaczyna się od 50 kleszczy na metr kwadratowy. Kleszcze, które badamy, zostały przesłane do laboratorium, które sprawdzi, jaki procent z nich przenosi krętek borelia – wyjaśnia doktor Monika Majoch z Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu.

ANS w Nowym Sączu. Uczelnia prowadzi badania kleszczy

Badania potrwają jeszcze przez kilka miesięcy. Naukowcy chcą sprawdzić inne miejsca w mieście, gdzie mogą znajdować się skupiska kleszczy. Do tej pory przebadano też około 200 osób. Jedna trzecia z nich miała ukąszenia kleszczy. Te pajęczaki mogą przenosić groźne dla ludzi choroby – między innymi boreliozę. Ryzyko zachorowania jest niewielkie, jeżeli szybko usuniemy go ze skóry. Warto też chronić się używając specjalne środki, które odstraszą kleszcze. Możemy je dostać w formie sprayów w aptekach albo drogeriach.