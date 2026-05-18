Kilkadziesięt tysięcy tabletek jodku potasu do wymiany! Miasto tłumaczy - to rutynowe działanie

Nowy Sącz wymienia jodek potasu. Lek w magazynach jest przeterminowany

Miasto uspokaja, to rutynowe działania, wynikające z tego, że data ważności tabletek, które Nowy Sącz ma w magazynie, skończyła się. W razie potrzeby nie można podawać przeterminowanych leków. W przestrzeni miejskiej zaczęły pojawiać się fake newsy informujące o zagrożeniu. Władze miasta zaznaczają, że nic się nie dzieje.

Wymieniamy w tej chwili tabletki jodku potasu, który posiada miasto Nowego Sącza. To kilkadziesiąt tysięcy tabletek. Mamy to zmagazynowane w wielu punktach Nowego Sącza. Po prostu skończy się ich przydatność, termin do spożycia i w tej chwili wymieniamy cały ten pakiet na świeże tabletki. W razie, gdyby takie zagrożenie mu się pojawiło, to żeby nie było paniki j – informuje prezydent Nowego Sącza, Ludomir Handzel.

Jodek potasu wykorzystuje się do zapobiegania wchłaniania radioaktywnych izotopów. Takie tabletki znajdują się w kilkunastu magazynach na terenie miasta, głównie zlokalizowanych w sądeckich szkołach.