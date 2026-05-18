Za nami losowanie drużyn do Turnieju Remarland Sokolik Cup [ZDJĘCIA]

Turniej zorganizowany zostanie już po raz 15 w Starym Sączu. W sobotę, 16 maja odbyło się uroczyste losowanie grup do 15. edycji zawodów. W turnieju weźmie udział 36 zespołów z 17 krajów, w tym z Polski. Zespoły z naszego rejon trafiły na bardzo wymagających przeciwników. Dunajec Nowy Sącz zagra m.in z: VICTORIA GUIMARAES z Portugalii czy ADMIRA WACKER z Austrii. Sandecja Nowy Sącz zmierzy się m.in. z FEYENOORD ROTTERDAM z Holandii, 1.FSV MAINZ 05 z Niemiec oraz z gośćmi z Brazylii - ATLETICO GAUCHO. Sokoliki Stary Sącz zagrają w tzw. ,,Grupie Śmierci'' z FC PORTO, LAZIO RZYM CZY HOOVER BUDAPEST. MKS Limanovia jak w roku ubiegłym trafiła na obrońcę tytułu z roku 2025 - FC BARCELONA, SPARTĘ PRAGA ORAZ LOKOMOTIV KIJÓW.

Turniej Remarland Sokolik Cup to jedne z największych w Polsce zawodów o randze międzynarodowej dla dzieci w piłce nożnej. Co roku do Starego Sącza przyjeżdżają dziecięce akademia najpopularniejszych europejskich klubów sportowych. Na murawie miesza się ze sobą dziesięciolatkowie. Wielu zawodników startujących w tym turnieju w przyszłości trafia do reprezentacji krajów, czy czołowych drużyn piłkarskich. Turniej odbędzie się na boisku przy ul. Bandurskiego w Starym Sączu 6 i 7 czerwc.