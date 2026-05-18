Umowa jest już podpisana. Może ruszać remont drogi powiatowej w Rogach i Naszacowicach

Roboty będą podzielone na dwie części. Pierwszy etap prac zacznie się już w czerwcu. Wtedy fachowcy pojawią się w miejscowości Rogi. Później przyjdzie czas na część drugą w kierunku Naszacowic. Całość ma być gotowa do końca czerwca 2027 roku. W czasie prac remontowych kierowcy i mieszkańcy muszą się liczyć z utrudnieniami. Jak będą duże, to okaże się po wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu, która właśnie uzgadnia wykonawca.

Posłuchaj starosty, wójta Podegrodzia i szefa PZD

W sumie do przebudowy wybrano prawie 2,5 kilometrowy odcinek, który prowadzi przez miejscowości Naszacowice i Rogi w gminie Podegrodzie. W planie jest wymiana podbudowy drogi, budowa odwodnienia oraz wymiana asfaltu. Na remontowanym odcinku powstaną też nowe przejścia dla pieszych, oznakowanie, a także urządzenia, które poprawiają bezpieczeństwo kierowców i pieszych.

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Komplet? Stracisz nadzieję po 4. pytaniu Pytanie 1 z 10 Za nami 100. rocznica zamachu majowego. Który warszawski most był kluczowy w jego trakcie? Łazienkowski Poniatowskiego Kierbiedzia Następne pytanie

Całość będzie kosztować ponad 3,8 miliona złotych. Część pieniędzy, bo ponad milion siedemset tysięcy złotych samorząd powiatu zdobył z rządowego funduszu rozwoju dróg lokalnych. Resztę dokłada z własnego budżetu. Będą to już kolejne prace na trasie Siekierczyna - Naszacowice. Wcześniej odnowiono dwa fragmenty tej drogi.

Na remoncie skorzystają nie tylko kierowcy, ale też piesi, bo budowę chodnika w Naszacowicach i Rogach planuje samorząd gminy Podegrodzie. Na razie trwają prace projektowe.

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]!