Nowa droga Brzesko – Nowy Sącz. Są nowe informacje z GDDKiA

Firmy, które wybierze Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad będą musiały przygotować specjalne dokumenty, które pokażą jakie obiekty powinny znaleźć się na poszczególnych odcinkach nowej drogi. Chodzi między innymi o mosty, wiadukty czy estakady. Firmy będą też musiały wykonać badania geologiczne. Na te prace GDDKiA ma w sumie ponad 23 miliony złotych.

Największym zainteresowaniem cieszył się odcinek Okocim – Uszew. Ten fragment wybrało aż 7 firm. Na drugim miejscu znalazł się odcinek Wytrzyszczka – Łososina Dolna, którym chce się zająć 5 wykonawców. Natomiast o trzecim kawałku, czyli fragmencie Tęgoborze - Nowy Sącz myślą dwie firmy.

Zebrane informacje oraz opracowana dokumentacja zostaną wykorzystane na kolejnym etapie, czyli w przetargach na zaprojektowanie i budowę trzech odcinków drogi krajowej numer 75. Planujemy ogłosić je w latach 2027-2028, a prace budowlane chcemy rozpocząć w 2030 i 2031 roku - mówi Anna Bałdyga z krakowskiego oddziału GDDKiA

GDDKiA przypomina, że nadal poszukuje chętnych do wykonania analizy technicznych i środowiskowych, które pokażą czy da się zmienić przebieg dwóch innych odcinków. Chodzi o kawałek Uszew – Wytrzyszczka oraz Łososina Dolna – Tęgoborze. Proponowane trasy tych odcinków nie podobają się części tamtejszych mieszkańców i lokalnych samorządów.

Trasa między Brzeskiem a Nowym Sączem będzie w całości drogą dwujezdniową z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Nowa droga będzie też mniej kręta. Dzięki temu czas przejazdu pomiędzy tymi miastami skróci się o około pół godziny.

Pierwszą częścią Sądeczanki jest 3-kilometrowy odcinek, który łączy drogę krajową numer 94 z Okocimiem. Kierowcy jeżdżą nim od stycznia 2025 roku. Dzięki tej trasie nie trzeba już wjeżdżać do centrum Brzeska. Jednym z ważniejszych elementów nowej drogi jest też zbudowany w 2021 roku most w Kurowie. Po wybudowaniu nowej Sądeczanki tym mostem pojadą pojazdy w kierunku Brzeska. Dla ruchu w przeciwnym kierunku powstanie drugi most.

