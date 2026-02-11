Co z kapsułą czasu na Rynku w Nowym Sączu? Wiemy, kiedy miasto ją odkopie

Michał Rejduch 8:09 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Spędziła w ziemi ćwierć wieku. W tym roku zostanie odkopana. Mowa o kapsule czasu, która znajduje się na nowosądeckim Rynku. Kiedy będzie można zajrzeć do środka?

i Autor: Michał Rejduch Przystanek czasu na nowosądeckim Rynku