Nowe osiedle z łabędziskiem powstanie na Tłokach w Nowym Sączu

Nowe osiedle mieszkaniowe powstanie w Nowym Sączu

Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego myśli nad budową kolejnych bloków w Nowym Sączu. Tym razem nowe osiedle chce wybudować na jednej z działek w rejonie ulicy Tłoki. Znajdzie się tu około 150 mieszkań o różnej powierzchni, podziemne parkingi, a także teren rekreacyjny dla mieszkańców ze stawem, po którym będą pływać ptaki. Spółka ma już wszystkie odpowiednie pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia budowy. Przetarg ma być ogłoszony na przełomie wiosny i lata. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to budowa będzie mogła się rozpocząć jeszcze w tym półroczu, najpóźniej jesienią.

Przymierzamy się do tego, aby w pierwszym kwartale skompletować finansowanie tej inwestycji i ogłosić przetarg na przełomie pierwszego i drugiego kwartału. I miejmy nadzieję, że uda się wyłonić wykonawcę, który będzie w zasięgu finansowym spółki. Planujemy tam 150 mieszkań w trzech budynkach. To będzie największa inwestycja dotychczasowo jednocześnie prowadzona przez nas. Gdyby się udało rozstrzygnąć przetarg na przełomie pierwszego i drugiego kwartału, myślę, że pod koniec drugiego kwartału lub na początku trzeciego kwartału można byłoby rozpocząć tę inwestycję. Będzie to wymagało dość skomplikowanych prac związanych z wykopami na bardzo trudnym terenie geologicznym. Myślimy, że tutaj będzie trzeba poświęcić między 18 a 24 miesiące na zakończenie tej inwestycji – wyjaśnia prezes STBS w Nowym Sączu, Jacek Żelasko.

Będą to kolejne bloki wybudowane przez spółkę w ostatnich latach. W 2023 roku oddano do użytku nowy blok przy ul. Bronisława Czecha, tej wiosny lokatorzy wprowadza się do 130 mieszkań przy ulicy 29 listopada.