Darmowe badania czekają na panie z Nowego Sącza i regionu. Już można się zapisywać

Bezpłatne badania organizuje Stowarzyszenie Kobiet do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna z Nowego Sącza. Będzie to mammografia oraz USG piersi. Na badania USG mogą zgłaszać się kobiety w wieku od 25 do 45 roku życia z terenu miasta Nowego Sącza. Natomiast na badania mammograficzne stowarzyszenie zaprasza panie w wieku od 35 do 45 i powyżej 74 roku życia z terenu miasta i powiatu nowosądeckiego.

Zapisy na badania przyjmujemy w godzinach od 16.00 do 18.00 pod numerami telefonów: 606 702 993, 602 639 295 do wyczerpania miejsc - mówi Beata Frohlich ze stowarzyszenia Europa Donna w Nowym Sączu

Stowarzyszenie przypomina, że dla pań od 45 do 74 roku życia jest przewidziany program badań mammograficznych, za które płaci Narodowy Fundusz Zdrowia.

Pamiętajmy. Rak wcześnie wykryty jest wyleczalny - przypomina Beata Frohlich

Do badań, które teraz organizuje stowarzyszenie dokładają się samorządy miasta Nowego Sącza oraz powiatu nowosądeckiego.

