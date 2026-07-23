Duże pieniądze dla Sądeckiej Biblioteki Publicznej na ksiązki i audiobooki

Sądecka Biblioteka Publiczna to miejsce, które chętnie odwiedza wielu mieszkańców miasta. Korzystają oni nie tylko z czytelni, ale też wypożyczalni. Co roku biblioteka stara się kupować nowości na rynku wydawniczym. Teraz, dzięki zastrzykowi gotówki z Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego będzie mogła na swoje półki kupić jeszcze więcej książek. Biblioteka dostała ponad 36 tysięcy złotych z Programu Biblioteki Narodowej „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” w zadaniu „Dofinansowanie dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków”. Oznacza to, że nie tylko zainwestuje w nowe, tradycyjne książki, ale też takie, które można czytać na urządzaniach elektronicznych, czy słuchać.

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Sądecka Biblioteka Publiczna ma swój oddział główny przy ulicy Franciszkańskiej 11. Mieszkańcy Nowego Sącza mogą korzystać także z siedmiu filii, które znajdują się na osiedlach: Kochanowskiego, Gołąbkowice, Gorzków, Millenium, Przydworcowe, Biegnice i Wólki. Ma też oddział dla dzieci, który mieści się przy ul. Lwowskiej.