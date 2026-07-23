Nie ma już przeszkód. Można podpisywać umowę na budowę nowego mostu na Dunajcu!

Decyzja Krajowej Izby Odwoławczej oznacza, że Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie może już podpisać umowę z firmą, którą ZDW wybrał pod koniec maja. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to taki dokument będzie podpisany jeszcze w te wakacje. a prace w terenie ruszą jesienią.

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Przetarg na budowę nowej drogi i mostu na Dunajcu w Nowym Sączu Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ogłosił w lipcu 2025 roku. Według ZDW najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm INTOP S.A oraz Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A z Dębicy, które swoją pracę wyceniło na 179,5 miliona złotych.

Nowa droga połączy trasę krajową numer 87, która jest częścią ulicy Węgierskiej w Nowym Sączu z drogą wojewódzką 969, która prowadzi w kierunku Pienin i Podhala, a także łączy się z zachodnią obwodnicą Nowego Sącza.

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Droga będzie miała w sumie około 3,7 kilometra długości. na trasie powstaną też 4 ronda, most nad rzeką Dunajec, wiadukt, dwa mniejsze mosty nad lokalnym potokiem, ścieżki rowerowe oraz chodniki dla pieszych. Na wszystkie zaplanowane prace wykonawca będzie miał 36 miesięcy od daty podpisania umowy.

Będzie to już 3 most na rzece Dunajec w Nowym Sączu. W maju 2019 roku zakończyła się budowa przeprawy pomiędzy centrum miasta, a osiedlem Helena. Natomiast od sierpnia 2015 roku kierowcy mogą korzystać z północnej obwodnicy miasta razem z mostem na Dunajcu.

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