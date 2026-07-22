Kolejne nowoczesne pociągi wyjadą na tory w regionie. Małopolska stawia na kolej

Nowoczesne pociągi, które kupił samorząd województwa małopolskiego można było zobaczyć w środę, 22 lipca. Specjalne spotkanie połączone z prezentacją pojazdów zorganizowano w nowosądeckiej firmie NEWAG, która pociągi produkuje. Można było wejść do pojazdu oraz odwiedzić halę, w której powstają nowoczesne składy.

W sumie samorząd naszego województwa w Nowym Sączu zamówił 25 nowoczesnych składów. W czerwcu Koleje Małopolskie odebrały dwa nowe Elektryczne Zespoły Trakcyjne. Kolejne dwa pojazdy będą dostarczone pod koniec lipca, a następne dwa do końca sierpnia. Zakupy kosztowały ponad 341 milionów złotych. Ponad 185 milionów złotych samorząd województwa dostał z krajowego planu odbudowy.

Posłuchaj Radosława Włoszka prezesa Kolei Małopolskich i Łukasza Smółki marszałka województwa

Każdy pociąg ma na pokładzie 236 miejsc siedzących, ale w sumie może zabrać około 550 pasażerów. Składy mają wygodne wejścia, przestronne toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, oznaczenia w alfabecie Braille'a oraz pętle indukcyjne. W pociągach są także miejsca na rowery oraz udogodnienia dla rodzin podróżujących z dziećmi. Są to między innymi specjalne strefy rodzinne ze stolikami do gier planszowych. Na pokładzie jest też miejsce na rowery i większy bagaż.

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Samorząd małopolski kupuje pociągi, bo z roku na rok przewoźnikom kolejowym przybywa pasażerów. W 2025 roku z regionalnych pociągów w Małopolsce skorzystało ponad 28 mln osób, a w pierwszym kwartale 2026 roku kolej w Małopolsce przewiozła już ponad 7 milionów osób.

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W ramach umowy zawartej w 2024 roku Małopolska zamówiła w Nowym Sączu w sumie 25 nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych o łącznej wartości przekraczającej miliard złotych. 19 z nich jest już w produkcji. Kupione pociągi na tory mają wyjechać do 2029 roku.

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