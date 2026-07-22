Akademia Nauk Stosowanych z Nowego Sącza na drugim miejscu w ogólnopolskim raporcie

Michał Rejduch
2026-07-22 8:04

Nowosądecka ANS znalazła się na drugim miejscu pod względem liczby studentów w zestawieniu publicznych uczelni zawodowych w Polsce. Pokonała ją Akademia Tarnowska. Raport przygotowała Polska Komisja Akredytacyjna.

Budynek rektoratu Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. O sukcesie uczelni w rankingu przeczytasz w Eska Nowy-Sącz.
Autor: Michał Rejduch

Dane dotyczące szkolnictwa wyższego przygotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pokazują ważną rolę publicznych uczelni zawodowych w Polsce oraz ich skuteczność w przygotowaniu absolwentów do wejścia na rynek pracy. Okazuje się, że absolwenci takich uczelni doskonale odnajdują się na nim. Uczelnie takie jak ANS najczęściej kształcą osoby pochodzące z mniejszych miejscowości, wspierają studentów łączących naukę z pracą zawodową oraz dostarczają lokalnym gospodarkom wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Dodatkowo Akademia Nauk Stonowanych z Nowego Sącza może pochwalić się drugim miejscem w rankingu opublikowanym przez Polską Komisję Akredytacyjną. Wynika z niego, że sądecka uczelnia jest drugą uczelnią zawodową w Polsce pod względem liczby studentów. Według danych uczą się w niej 3604 osoby.

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Silna pozycja Akademii jest efektem konsekwentnego rozwoju oferty dydaktycznej, uruchamiania kierunków odpowiadających na potrzeby społeczne i gospodarcze oraz praktycznego charakteru kształcenia. Uczelnia przygotowuje specjalistów potrzebnych zarówno w regionie, jak i na ogólnopolskim rynku pracy. Drugie miejsce wśród publicznych uczelni zawodowych potwierdza skalę rozwoju Akademii oraz zaufanie, jakim cieszy się ona wśród studentów i kandydatów na studia – podkreśla rzecznik prasowy Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, dr Tomasz Zacłona.

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Najnowsza edycja ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów przygotowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pokazała z kolei, że absolwenci Publicznych Uczelni Zawodowych szybciej znajdują pracę po studiach, niż absolwenci innych uczelni. Potwierdza to skuteczność praktycznego modelu kształcenia realizowanego przez uczelnie takie jak sądecka ANS.

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