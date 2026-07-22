Akademia Nauk Stosowanych z Nowego Sącza na drugim miejscu w ogólnopolskim raporcie

Dane dotyczące szkolnictwa wyższego przygotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pokazują ważną rolę publicznych uczelni zawodowych w Polsce oraz ich skuteczność w przygotowaniu absolwentów do wejścia na rynek pracy. Okazuje się, że absolwenci takich uczelni doskonale odnajdują się na nim. Uczelnie takie jak ANS najczęściej kształcą osoby pochodzące z mniejszych miejscowości, wspierają studentów łączących naukę z pracą zawodową oraz dostarczają lokalnym gospodarkom wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Dodatkowo Akademia Nauk Stonowanych z Nowego Sącza może pochwalić się drugim miejscem w rankingu opublikowanym przez Polską Komisję Akredytacyjną. Wynika z niego, że sądecka uczelnia jest drugą uczelnią zawodową w Polsce pod względem liczby studentów. Według danych uczą się w niej 3604 osoby.

Silna pozycja Akademii jest efektem konsekwentnego rozwoju oferty dydaktycznej, uruchamiania kierunków odpowiadających na potrzeby społeczne i gospodarcze oraz praktycznego charakteru kształcenia. Uczelnia przygotowuje specjalistów potrzebnych zarówno w regionie, jak i na ogólnopolskim rynku pracy. Drugie miejsce wśród publicznych uczelni zawodowych potwierdza skalę rozwoju Akademii oraz zaufanie, jakim cieszy się ona wśród studentów i kandydatów na studia – podkreśla rzecznik prasowy Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, dr Tomasz Zacłona.

Sonda Uważasz, że w obecnych czasach studia są konieczne? Tak, każdy powinien mieć wyższe wykształcenie Wszystko zależy od tego, co chce się robić Nie, bez studiów też można dobrze zarobić. Czasem nawet więcej

Najnowsza edycja ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów przygotowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pokazała z kolei, że absolwenci Publicznych Uczelni Zawodowych szybciej znajdują pracę po studiach, niż absolwenci innych uczelni. Potwierdza to skuteczność praktycznego modelu kształcenia realizowanego przez uczelnie takie jak sądecka ANS.