Coraz bliżej do budowy nowego mostu na Popradzie w gminie Rytro

Najtańszą ofertę wyliczono na nieco ponad 15 milionów złotych, a najdroższą na ponad 21 milionów. O kontrakt walczą krajowe, jak i zagraniczne firmy.

Teraz przed nami żmudny proces oceny ofert, ale mamy nadzieje, że szybko uda się wybrać ofertę najkorzystniejszą i przystąpić do budowy długo oczekiwanego obiektu - informuje Powiatowy Zarząd Dróg z Nowego Sącza

Nowy most na Popradzie na powiatowej trasie Sucha Struga – Głębokie w gminie Rytro ma powstać powyżej starego mostu. Będzie miał ponad 160 metrów długości, 2 jezdnie, chodnik, ścieżkę rowerową oraz oświetlenie.

Będzie to drugi duży most, który pojawi się na drogowej mapie Sądecczyzny. Kilka dni temu zaczęła się budowa podobnej przeprawy na Dunajcu pomiędzy Jazowskiem, a Obidzą w gminie Łącko. Roboty mają trwać dwa lata.

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Nowy most na rzece Dunajec pomiędzy Jazowskiem, a Obidzą będzie miał ponad 130 metrów długości i prawie 15 metrów szerokości. co zapewni miejsce na dwa pasy ruchu. Będzie też ścieżka rowerowa oraz chodnik. Most będzie też oświetlony Co kluczowe, dzięki najwyższej klasie nośności na zawsze znikną ograniczenia tonażowe - mówi starosta nowosądecki Tadeusz Zaremba

Dobre wiadomości dla kierowców są takie, że prace budowlane nie będą powodować utrudnień, bo stary most będzie otwarty aż do zakończenia budowy nowego. Później stara przeprawa będzie wyburzona.

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