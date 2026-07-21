Ćwiczenia „ALARM-2026” także w Nowym Sączu i powiecie nowosądeckim

Michał Rejduch
2026-07-21 6:52

We wtorek, 21 lipca w całym kraju odbędą się ćwiczenia dotyczące ostrzegania i alarmowania wojsk oraz ludności o zagrożeniu z powietrza. Do tych ćwiczeń dołączy także Nowy Sącz oraz powiat nowosądecki. W całym regionie zawyją syreny alarmowe.

Syrena alarmowa na dachu budynku na tle błękitnego nieba. O ćwiczeniach w regionie przeczytasz na Eska Nowy-Sącz.
Autor: Darek Ryś

Mieszkańcy powiatu nowosądeckiego oraz miasta Nowego Sącza otrzymali w ostatnich dniach sms-y z informacją o planowanych ćwiczeniach. Mają one się odbywać między godziną 7 a 19. W ramach ćwiczeń zaplanowano kilkukrotne uruchomienie systemu ostrzegania i alarmowania, co oznacza, że zostaną włączone syreny alarmowe. Takie ćwiczenia mają za zadanie sprawdzić procedury na wypadek zagrożenia, a także sprawdzić jak wygląda współpraca służb z administracją rządową oraz samorządem.

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W trakcie ćwiczeń mają być zweryfikowane nie tylko procedury, ale też reakcja systemu alarmowania na przeciążenia, ryzyko zawieszenia czy słyszalność i skuteczność syren alarmowych. Ćwiczenia przygotowane zostały przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w porozumieniu z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa oraz Ministerstwem Obrony Narodowej. Mieszkańcy Nowego Sącza i powiatu usłyszą sygnał modulowany, który trwa 3 minuty – oznacza on ogłoszenie alarmu oraz sygnał jednostajny, również trwający 3 minuty. On oznacza odwołanie alarmu.

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