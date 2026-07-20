Uważajcie nad wodą! Przypomina policja z Nowego Sącza

W wielu przypadkach, aby ustrzec się przed tragedią, wystarczy większa ostrożność, ale też przestrzeganie podstawowych zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Te najważniejsze przypominają policjanci z Nowego Sącza. Te rady warto zapamiętać, bo od 1 kwietnia w całym kraju utonęło już ponad 130 osób. W samej Małopolsce 8.

Pływaj najlepiej w miejscach strzeżonych i nie wchodź do wody po alkoholu, ponieważ pod jego wpływem zazwyczaj błędnie ocenia się sytuację, jak i swoje możliwości. Nie skacz do wody w miejscu, gdzie nie znasz jej głębokości ani ukształtowania dna - przypomina Aneta Izworska z policji w Nowym Sączu

Warto pamiętać, żeby po dłuższym czasie spędzonym na słońcu, wchodząc do wody stopniowo, polewać ciało wodą, by przyzwyczaić je do niższej temperatury i uniknąć wstrząsu termicznego. Jeżeli nad wodę wybieramy się z dziećmi, to zadbajmy o ich bezpieczeństwo.

Przed wypłynięciem łódką, kajakiem, rowerem wodnym lub żaglówką, poinformujmy najbliższych o przewidywanej porze powrotu, sprawdźmy stan techniczny takiego pojazdu, upewnijmy się czy na wyposażeniu jest sprawny sprzęt ratunkowy, taki jak koło i kamizelki ratunkowe - dodaje Aneta Izworska

Do komórki warto też wpisać numery ratunkowe do służb. To numer alarmowy 112. Wypoczywającym nad Jeziorem Rożnowskim może się też przydać numer telefonu 691 609 999 jest to numer alarmowy Sądeckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego lub 723 694 982 czyli numer alarmowy do Sezonowego Posterunku Wodnego Policji w Rożnowie. Policjanci dyżurują tam codziennie od godziny 08:00 do 20:00.

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W Małopolsce sezonowych posterunków policji wodnej jest więcej. Działają głównie nad tymi jeziorami i zalewami, gdzie wypoczywa najwięcej osób. Dlatego planując wyjazd nad wodę, warto do naszego telefonu wpisać numer posterunku wodnego, który działa nad jeziorem, gdzie będziemy wypoczywać. To przyspieszy kontakt z dyżurującymi tam policjantami.

Jezioro Czorsztyńskie – 723 694 983

Jezioro Dobczyckie – 723 694 984

Jezioro Mucharskie – 515 971 936

Jezioro Rożnowskie – 723 694 982

Jezioro Klimkowskie – 515 971 559

Zbiornik wodny w Radłowie – 47 83 11 222

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