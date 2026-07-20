Czy będzie częściowa zmiana przebiegu Sądeczanki? GDDKiA to sprawdzi

Chodzi o fragment pomiędzy Uszwią a Wytrzyszczką, który jest najdłuższym z pięciu odcinków, które będą przebudowywane, bo ma prawie 20 kilometrów. Zaproponowany przebieg nowej drogi w tym miejscu nie wszystkim się jednak spodobał. Dlatego GDDKiA chce sprawdzić czy zmiana przebiegu Sądeczanki na tym odcinku jest możliwa.

Chcemy sprawdzić, czy możliwe jest wypracowanie takiego rozwiązania, które z jednej strony zapewni regionowi nowoczesną i bezpieczną drogę, a z drugiej będzie lepiej odpowiadało oczekiwaniom lokalnych społeczności i jednocześnie będzie możliwe do realizacji pod względem technicznym, środowiskowym i ekonomicznym – mówi Stanisław Bukowiec wiceminister infrastruktury

Projektanci będą musieli przeanalizować możliwość przebiegu nowej drogi w innym wariancie, który od początku był wskazywany przez mieszkańców jako rozwiązanie korzystniejsze. Firma, która wygrała przetarg na przygotowanie takiej dokumentacji ma 10 miesięcy. Podobnie jak w przypadku odcinka od Uszwi do Wytrzyszczki, również między Łososiną Dolną a Tęgoborzem będzie przeprowadzona dodatkowa analiza możliwości zmiany przebiegu trasy.

Tu warto przypomnieć, że niespełna tydzień temu GDDKiA podpisała umowę z wykonawcami szczegółowych założeń projektowych dla dwóch odcinków nowej drogi. Pomiędzy Wytrzyszczką a Łososiną Dolną oraz Tęgoborzem a Nowym Sączem. Trwa też analiza dokumentów, które złożyły firmy starającue się o kontrakt na przygotowanie takiej koncepcję także dla trzeciego odcinka od Brzeska do Uszwi. GDDKiA zakłada, że dla tych odcinków przetargi na realizację w systemie projektuj i buduj będą ogłoszone w 2028 roku.

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Nowa trasa z Brzeska do Nowego Sącza będzie drogą dwujezdniową z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku oraz bezkolizyjnymi węzłami. Dwie części są już gotowe. To oddany do użytku w 2021 roku most w Kurowie, a także zachodnia obwodnica Brzeska, którą kierowcy jeżdżą od 2025 roku. To 3-kilometrowy odcinek, który łączy rondo w Jasieniu na drodze krajowej numer 94 z nowym rondem w Okocimiu na trasie krajowej 75.

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