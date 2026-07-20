Wykolejenie pociągu w Wierchomli. Kiedy ruch wróci na trasę?

Do zdarzenia doszło w miniony piątek, późnym popołudniem. Pociąg towarowy jadący z Muszyny do Kędzierzyna-Koźle wykoleił się i kilka wagonów zsunęło się z nasypu, wpadając do koryta rzeki Poprad. Nikomu nic się nie stało. Maszynista pociągu był trzeźwy. Prace na trasie rozpoczęły się jeszcze w sobotę. Ostatni wagon ze szlaku usunięto tego dnia o godzinie 22. W niedzielę ekipy naprawcze przystąpiły do prac przy wymianie podkładów. Prace trały do późnych godzin nocnych. Przerwała je silna burza.

Dzisiaj (poniedziałek) od bardzo wczesnych godzin porannych pracownicy wrócili na miejsce zdarzenia. Kontynuowane są prace przy wymianie podkładów kolejowych i torów. Planujemy, że ruch pociągów będziemy mogli wznowić we wtorek rano. Infrastruktura kolejowa została poważnie uszkodzona na odcinku około 800 metrów i z tego na odcinku pół kilometra trzeba było wymienić podkłady kolejowe, miejscowo również tory. Zostało kilka wagonów, które leżą obok koryta rzeki i ten jeden w rzece. Po naprawie torów będziemy mogli przystąpić do ich usuwania – powiedziała Radiu Eska Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP PLK.

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Na miejscu wypadku cały czas są ciężkie maszyny i specjalistyczny sprzęt, który ma pomóc w wyciągnięciu wagonów z wody i usunięciu ich z nasypu kolejowego. Przyczyny wypadku bada Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych.