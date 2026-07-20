Na co wydać 16 milionów złotych? Trwa liczenie głosów

Dariusz Ryś
2026-07-20 7:48

Trwa liczenie głosów, które mieszkańcy regionu oddali w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Do przeliczenia jest 70 urn, które przez kilka tygodni wypełniano kartami do głosowania. Szczegóły będą znane jesienią.

Biała urna wyborcza z grafiką twarzy i napisem dziękujemy za Twój głos. O wynikach budżetu pisze Eska Nowy-Sącz.
Autor: UMWM / Materiały prasowe

Głosowanie w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego trwało od 15 maja do 16 czerwca. Po zakończeniu głosowania wszystkie urny z terenu przewieziono do Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie. Najpierw przeprowadzono komisyjne przeliczenie i sprawdzenie ich zawartości, a teraz rozpoczął się kolejny etap. To liczenie frekwencyjne oraz wprowadzanie każdej karty do systemu informatycznego. Następnie wszystkie głosy będą sprawdzone pod względem poprawności. Wyniki, które wyłonią zwycięskie projekty poznamy pod koniec września.

Na pierwszy rzut oka widać już, że głosowanie w tradycyjnej formie po raz kolejny cieszyło się dużą popularnością. Natomiast przez Internet oddano ponad 10 tysięcy głosów. W poprzedniej edycji Małopolanie oddali prawie 550 tysięcy głosów w formie papierowej. Tym samym Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego jest największym tego typu przedsięwzięciem w Polsce pod względem liczby głosujących. - informuje biuro prasowe UMWM w Krakowie

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W tegorocznej edycji mieszkańcy mogli wybierać spośród 155 projektów dopuszczonych do głosowania. Do podziału jest w sumie 16 milionów złotych. Projekty, które zwyciężą będą realizowane w 2027 roku.

Przez ostatnie tygodnie mogliśmy obserwować ogromne zaangażowanie mieszkańców, którzy aktywnie promowali swoje pomysły i zachęcali innych do głosowania. To właśnie ich energia, kreatywność i troska o wspólne dobro nadają sens temu procesowi – mówi Marta Malec-Lech z zarządu województwa małopolskiego

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Do tej pory w ramach budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego zrealizowano aż 511 projektów. To między innymi zakupy defibrylatorów AED, wyposażenie zespołów regionalnych w stroje i instrumenty, powstanie książkomatów i stref wypoczynku przy bibliotekach, budowa chodników przy drogach wojewódzkich, a także organizacja zajęć dla dzieci i seniorów oraz licznych wydarzeń kulturalnych, sportowych i edukacyjnych.

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