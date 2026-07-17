Lekarze chcą studiować w Nowym Sączu. Lista chętnych jest bardzo długa

Dariusz Ryś
2026-07-17 15:30

Ogromnym zainteresowaniem cieszy się rekrutacja na kierunek lekarski, który razem z nowym rokiem akademickim ponownie uruchamia Akademia Nauk Stosowanych z Nowego Sącza. Na jedno miejsce przypada około 15 kandydatów. Rekrutacja jeszcze trwa.

Budynek ANS w Nowym Sączu z napisem Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu. O rekrutacji przeczytasz na Eska Nowy-Sącz.
Autor: Darek Ryś

Nowosądecka ANS na kierunek lekarski chciała przyjąć 50 osób. Ministerstwo Zdrowia chce się zgodzić na 30 miejsc. Uczelnia się jednak nie poddaje i już zapowiada walkę o zwiększenie tego limitu. Czy to się uda, to okaże się prawdopodobnie w połowie sierpnia.  Dlatego na dziś nie wiadomo jeszcze ilu studentów ostatecznie będzie mogło jesienią zacząć studia na tym kierunku. 

Mówi Józef Ciuła rektor ANS w Nowym Sączu
Mediateka.pl

Kierunek lekarski w Nowym Sączu ruszył jesienią 2023 roku. Zdecydował o tym ówczesny minister edukacji narodowej mimo, że ANS nie miała pozytywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Dlatego nabór na ten kierunek wstrzymano. W sumie na 3 lata. Polska Komisja Akredytacyjna w międzyczasie ponownie sprawdzała ANS w Nowym Sączu i ponownie nie  przyznawała pozytywnej opinii dla kierunku lekarskiego. Uczelnia jednak nie zrezygnowała i od decyzji PKA się odwoływała.  

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ANS spełniała też wymogi, które stawiała Polska Komisja Akredytacyjna. Na terenie uczelni powstało między innymi nowoczesne prosektorium.  ANS buduje też nowy gmach dla wydziału lekarskiego, w którym znajdą się nowoczesne pracownie i sale wykładowe.  ANS ma też podpisane umowy między innymi ze szpitalami w Nowym Sączu, Limanowej, Gorlicach, Nowym Targu czy w Krakowie, gdzie przyszli lekarze będą mieli praktyki. ANS chwali się też kadrą. Od roku akademickiego 2026/2027 uczelnia będzie miała 10 profesorów, 18 doktorów habilitowanych, 99 doktorów oraz 26 lekarzy lub magistrów.

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To wszystko spowodowało,  że polska Komisja Akredytacyjna zmieniła zdanie i zgodziła się na ponowne uruchomienie kierunku lekarskiego w Nowym Sączu.  Nowosądecka  ANS nie jest jedyną tego typu uczelnią, która w Małopolsce będzie kształcić lekarzy.  Pozytywną opinię od PKA dostała też Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu.

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Akademia Nauk Stosowanych powstała w 1998 roku jako Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Nazwę zmieniono w 2022 roku. Instytuty stały się wydziałami, a zakłady katedrami.

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