Lekarze chcą studiować w Nowym Sączu. Lista chętnych jest bardzo długa

Nowosądecka ANS na kierunek lekarski chciała przyjąć 50 osób. Ministerstwo Zdrowia chce się zgodzić na 30 miejsc. Uczelnia się jednak nie poddaje i już zapowiada walkę o zwiększenie tego limitu. Czy to się uda, to okaże się prawdopodobnie w połowie sierpnia. Dlatego na dziś nie wiadomo jeszcze ilu studentów ostatecznie będzie mogło jesienią zacząć studia na tym kierunku.

Mówi Józef Ciuła rektor ANS w Nowym Sączu

Kierunek lekarski w Nowym Sączu ruszył jesienią 2023 roku. Zdecydował o tym ówczesny minister edukacji narodowej mimo, że ANS nie miała pozytywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Dlatego nabór na ten kierunek wstrzymano. W sumie na 3 lata. Polska Komisja Akredytacyjna w międzyczasie ponownie sprawdzała ANS w Nowym Sączu i ponownie nie przyznawała pozytywnej opinii dla kierunku lekarskiego. Uczelnia jednak nie zrezygnowała i od decyzji PKA się odwoływała.

ANS spełniała też wymogi, które stawiała Polska Komisja Akredytacyjna. Na terenie uczelni powstało między innymi nowoczesne prosektorium. ANS buduje też nowy gmach dla wydziału lekarskiego, w którym znajdą się nowoczesne pracownie i sale wykładowe. ANS ma też podpisane umowy między innymi ze szpitalami w Nowym Sączu, Limanowej, Gorlicach, Nowym Targu czy w Krakowie, gdzie przyszli lekarze będą mieli praktyki. ANS chwali się też kadrą. Od roku akademickiego 2026/2027 uczelnia będzie miała 10 profesorów, 18 doktorów habilitowanych, 99 doktorów oraz 26 lekarzy lub magistrów.

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To wszystko spowodowało, że polska Komisja Akredytacyjna zmieniła zdanie i zgodziła się na ponowne uruchomienie kierunku lekarskiego w Nowym Sączu. Nowosądecka ANS nie jest jedyną tego typu uczelnią, która w Małopolsce będzie kształcić lekarzy. Pozytywną opinię od PKA dostała też Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu.

Akademia Nauk Stosowanych powstała w 1998 roku jako Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Nazwę zmieniono w 2022 roku. Instytuty stały się wydziałami, a zakłady katedrami.

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