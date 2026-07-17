Nowy wygląd dostanie zabytkowa lokomotywa. Remont właśnie się zaczyna

Mimo, że parowóz i miejsce, w którym stoi pojazd od lat prosiły się o remont i porządek, to w tym temacie nic się nie działo. Głównie dlatego, że do tej pory nie było wiadomo do kogo pojazd należy. Teraz to się zmieni, bo za prace remontowo – porządkowe właśnie zabiera się miasto.

Nowe władze PKP PLK odpowiedziały bardzo pozytywnie na rozmowy z Nowym Sączem i miasto Nowy Sącz razem z PKP PLK zaczyna inwestycję, ważną dla naszego serca, dla naszej dumy. Będzie to renowacja i modernizacja lokomotywy. Efekt na pewno zaskoczy, bo będzie w moim stylu - mówi prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel

W pierwszym etapie prac lokomotywa będzie oczyszczona, a powierzchnie metalowe będą wypiaskowane i zagruntowane. Kolejne etapy są planowane, ale na razie miasto nie zdradza szczegółów.

Wiadomo, że parowóz przed dworcem kolejowym w Nowym Sączu stoi od 1987 roku. Pojazd pojawił się tam z okazji wjazdu pierwszego pociągu elektrycznego do miasta. Stało się to w 110 rocznicę wybudowania linii kolejowej Tarnów – Leluchów.

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Sądecka lokomotywa jest jedną z około 300 tego typu pojazdów, które wyprodukowano w Polsce w latach 1950-1959. Powstała w Fabryce Lokomotyw imienia Feliksa Dzierżyńskiego w Chrzanowie. W naszym regionie ten parowóz można było spotkać na trasach Tarnów – Krynica oraz Nowy Sącz – Chabówka. Na „emeryturę” przeszedł w 1986 roku.

Warto przypomnieć, że rok 2026 jest w Nowym Sączu Rokiem Sądeckich Kolejarzy. Już za miesiąc będziemy obchodzić 150-lecie wjazdu pierwszego pociągu do Nowego Sącza, z tej okazji przed Dworcem Głównym PKP odbędzie się koncert Tomasza Wolaka z zespołem oraz Andrzeja Zielińskiego z legendarnego zespołu Skaldowie pod tytułem „Na wszystkich dworcach świata” - dodaje Ludomir Handzel

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