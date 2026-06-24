Ruszyły sezonowe posterunki policji wodnej. Także w naszym regionie

W Małopolsce sezonowe posterunki policji wodnej jak co roku będą działać nad tymi jeziorami i zalewami, gdzie wypoczywa najwięcej osób. To między innymi Jezioro Rożnowskie, Czorsztyńskie czy zalew Klimkówka, ale nie tylko.
W całej Małopolsce policjantów nad jeziorami spotkamy w sumie w kilku miejscach. Wodne posterunki będą działać nad jeziorem Czorsztyńskim, Dobczyckim, Mucharskim, Rożnowskim i Klimkowskim, a także na zbiorniku wodnym w Radłowie.
Apelujemy o odpowiedzialne korzystanie z kąpielisk, przestrzeganie oznaczeń i poleceń ratowników oraz zapewnienie właściwej opieki dzieciom. Chwila nieuwagi, brawura czy lekceważenie zasad bezpieczeństwa mogą prowadzić do tragicznych zdarzeń - proszą małopolscy policjanci
Jeżeli planujemy wyjazd nad wodę, warto do naszego telefonu wpisać numer posterunku wodnego, który działa nad jeziorem, gdzie będziemy wypoczywać. To przyspieszy kontakt z dyżurującymi tam policjantami.
Jezioro Czorsztyńskie – 723 694 983
Jezioro Dobczyckie – 723 694 984
Jezioro Mucharskie – 515 971 936
Jezioro Rożnowskie – 723 694 982
Jezioro Klimkowskie – 515 971 559
Zbiornik wodny w Radłowie – 47 83 11 222
Jeżeli zauważymy, że na wodzie dzieje się coś złego, to natychmiast zadzwońmy pod numer alarmowy 112. W sytuacjach alarmowych przez całą dobę z dyżurnym Komisariatu Wodnego Policji w Krakowie można się kontaktować pod numerem telefonu 723-663-165.
Bezpieczeństwo nad wodą zależy przede wszystkim od rozwagi i odpowiedzialności każdego z nas - dodają małopolscy policjanci
Od 1 kwietnia w całym kraju utonęło już ponad 60 osób. W Małopolsce woda zabiła 3 osoby.
Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]!