Ruszyły sezonowe posterunki policji wodnej. Także w naszym regionie

W Małopolsce sezonowe posterunki policji wodnej jak co roku będą działać nad tymi jeziorami i zalewami, gdzie wypoczywa najwięcej osób. To między innymi Jezioro Rożnowskie, Czorsztyńskie czy zalew Klimkówka, ale nie tylko.

W całej Małopolsce policjantów nad jeziorami spotkamy w sumie w kilku miejscach. Wodne posterunki będą działać nad jeziorem Czorsztyńskim, Dobczyckim, Mucharskim, Rożnowskim i Klimkowskim, a także na zbiorniku wodnym w Radłowie.

Apelujemy o odpowiedzialne korzystanie z kąpielisk, przestrzeganie oznaczeń i poleceń ratowników oraz zapewnienie właściwej opieki dzieciom. Chwila nieuwagi, brawura czy lekceważenie zasad bezpieczeństwa mogą prowadzić do tragicznych zdarzeń - proszą małopolscy policjanci

QUIZ. I, II, czy III rozbiór Polski? Test z historii, gdzie łatwo o pomyłkę Pytanie 1 z 11 No to na początek podstawy. Wskaż datę I rozbioru Polski: 1772 1782 1792 Następne pytanie

Jeżeli planujemy wyjazd nad wodę, warto do naszego telefonu wpisać numer posterunku wodnego, który działa nad jeziorem, gdzie będziemy wypoczywać. To przyspieszy kontakt z dyżurującymi tam policjantami.

Jezioro Czorsztyńskie – 723 694 983

Jezioro Dobczyckie – 723 694 984

Jezioro Mucharskie – 515 971 936

Jezioro Rożnowskie – 723 694 982

Jezioro Klimkowskie – 515 971 559

Zbiornik wodny w Radłowie – 47 83 11 222

Jeżeli zauważymy, że na wodzie dzieje się coś złego, to natychmiast zadzwońmy pod numer alarmowy 112. W sytuacjach alarmowych przez całą dobę z dyżurnym Komisariatu Wodnego Policji w Krakowie można się kontaktować pod numerem telefonu 723-663-165.

Bezpieczeństwo nad wodą zależy przede wszystkim od rozwagi i odpowiedzialności każdego z nas - dodają małopolscy policjanci

Od 1 kwietnia w całym kraju utonęło już ponad 60 osób. W Małopolsce woda zabiła 3 osoby.

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]!