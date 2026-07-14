Rodzice mogą już składać wnioski o 300 plus. Jak to zrobić?

Dariusz Ryś
2026-07-14 8:57

Mimo, że mamy wakacje i nie wszyscy myślą o szkole, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że rodzice mogą już składać wnioski o pieniądze z programu Dobry Start. Rządową pomoc będzie można przeznaczyć na zakup wyprawki szkolnej dla dzieci.

Witryna sklepu papierniczego z ofertą podręczników i wyprawek. O programie Dobry Start przeczytasz na Eska Nowy-Sącz.
Autor: Darek Ryś

Dodatek w wysokości 300 zł przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat. Jeśli dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność, to ten okres jest wydłużony do ukończenia 24 lat. Pieniądze można wydać na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki. 

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Rodzice lub opiekunowie o pieniądze mogą starać się do końca listopada. Jeżeli wniosek trafi do ZUS do końca sierpnia, to zakład wypłaci pieniądze do 30 września - przypomina Anna Szaniawska regionalny rzecznik ZUS w Małopolsce

Pieniądze nie przysługują dzieciom, które uczą się w tak zwanych zerówkach, ani studentom. Wiek 20 i 24 lata liczy się rocznikowo, czyli uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz szkół policealnych też są uprawnieni do świadczenia, jeżeli 20 albo 24 rok życia ukończyli przed rozpoczęciem roku szkolnego.

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Wniosek można przesłać przez aplikację mZUS, portale eZUS lub Emp@tia albo bankowość elektroniczną. Przed jego złożeniem warto sprawdzić PESEL dziecka, dane szkoły i numer konta. Świadczenie trafia wyłącznie na wskazany rachunek bankowy -  dodaje Anna Szaniawska

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W ubiegłym roku do ZUS wpłynęło łącznie ponad 3,3 miliona wniosków o świadczenie dla prawie 5 milionów dzieci. W sumie ZUS wypłacił rodzicom 1,4 miliarda złotych.

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