Rodzice mogą już składać wnioski o 300 plus. Jak to zrobić?

Dodatek w wysokości 300 zł przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat. Jeśli dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność, to ten okres jest wydłużony do ukończenia 24 lat. Pieniądze można wydać na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki.

Rodzice lub opiekunowie o pieniądze mogą starać się do końca listopada. Jeżeli wniosek trafi do ZUS do końca sierpnia, to zakład wypłaci pieniądze do 30 września - przypomina Anna Szaniawska regionalny rzecznik ZUS w Małopolsce

Pieniądze nie przysługują dzieciom, które uczą się w tak zwanych zerówkach, ani studentom. Wiek 20 i 24 lata liczy się rocznikowo, czyli uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz szkół policealnych też są uprawnieni do świadczenia, jeżeli 20 albo 24 rok życia ukończyli przed rozpoczęciem roku szkolnego.

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Wniosek można przesłać przez aplikację mZUS, portale eZUS lub Emp@tia albo bankowość elektroniczną. Przed jego złożeniem warto sprawdzić PESEL dziecka, dane szkoły i numer konta. Świadczenie trafia wyłącznie na wskazany rachunek bankowy - dodaje Anna Szaniawska

W ubiegłym roku do ZUS wpłynęło łącznie ponad 3,3 miliona wniosków o świadczenie dla prawie 5 milionów dzieci. W sumie ZUS wypłacił rodzicom 1,4 miliarda złotych.

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