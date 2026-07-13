Działa letnia strefa relaksu dla fanów książek i wierszy. Takie miejsce znajdziemy w Nowym Sączu

Letnią strefę Sądecka Biblioteka Publiczna urządziła na zielonym terenie, który sąsiaduje z budynkiem głównym przy ulicy Franciszkańskiej. Na miejscu czekają regały z książkami, a na okolicznych drzewach pojawiły się wiersze lokalnych poetów. Są też wygodne leżaki

Możesz usiąść z ulubioną lekturą, odkryć nowe książki, a także przeczytać wiersze lokalnych twórców, które zawisły na drzewach tworząc niezwykłą plenerową galerię poezji. To miejsce stworzone z myślą o tych, którzy chcą na moment zwolnić, odpocząć i pozwolić, by literatura towarzyszyła im również podczas letnich spacerów - mówi Marek Rylewicz dyrektor Sądeckiej Biblioteki Publicznej

Biblioteczna Strefa Relaksu jest otwarta przez całe wakacje. Jeżeli pogoda pozwoli, to z tego miejsca może będzie można korzystać także we wrześniu.

Mówią Marek Rylewicz dyrektor biblioteki i czytelnicy

Przy tej okazji warto przypomnieć, że to nie jedyna akcja, która promuje czytanie. Sądecka Biblioteka Publiczna na terenie miasta ma też kilka specjalnych punktów, w których można wymieniać się książkami. Domki bookcrossingowe są między innymi na Plantach czy w parku przy ulicy Nadbrzeżnej.

Zasada jest bardzo prosta. Przynosimy książkę, którą już przeczytaliśmy, a w zamian zabieramy inną, która nas zainteresuje – dodaje Marek Rylewicz

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Książki można też przynosić do Wypożyczalni Głównej Sądeckiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Franciszkańskiej. Mogą to być powieści, kryminały, fantastyka, poezja, reportaż. poradniki, romanse czy horrory. Ważne, żeby książki były w dobrym stanie.

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