Nowa wystawa czeka w Miasteczku Galicyjskim. Tym razem to coś dla fanów górskich wycieczek!

Jak kiedyś wyglądała turystyka w Beskidzie Sądeckim. Tego dowiemy się z nowej wystawy, którą można oglądać w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu. Do zobaczenia są między innymi zdjęcia osób, ale też miejsc związanych z początkami turystyki na Sądecczyźnie.

Mówi Anna Florek z Muzeum Ziemi Sądeckiej

Wystawę Muzeum Ziemi Sądeckiej przygotowało z okazji 120-lecia zorganizowanej turystyki na Sądecczyźnie. Przypomina ludzi, którzy wytyczali i znakowali pierwsze szlaki, budowali schroniska i tworzyli towarzystwa turystyczne. Do zobaczenia są archiwalne zdjęcia, a do przeczytania specjalne opisy.

Początki turystyki zorganizowanej na Sądecczyźnie sięgają roku 1906, kiedy to powstało w Nowym Sączu Towarzystwo Turystyczne, które później przekształcono w Towarzystwo Tatrzańskie Oddział „Beskid”. Pierwszą wycieczkę górską zorganizowano 1 lipca 1906 roku. Było to przejście trasy Piwniczna – Radziejowa – Hala Konieczna – Rytro.

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Wystawa przypomina też historię schronisk, które zaczęły powstawać w górach. Między innymi na Przehybie, które po wielu perturbacjach oddano do użytku w listopadzie 1937 roku. Niestety w czasie II wojny światowej schronisko spalili Niemcy. Po wojnie budynek odbudowano, ale pojawił się kolejny pożar, który znowu je zniszczył. Nowe schronisko na Przehybie powstało w latach 1992–1997. Wystawa opowiada też historię innych tego typu obiektów. Między innymi schroniska na Jaworzynie Krynickiej czy na Hali Łabowskiej.

Ta wystawa powinna zainteresować wszystkich miłośników pieszych wędrówek po górach, obcowania z przyrodą i aktywnego wypoczynku - informuje Muzeum Ziemi Sądeckiej

Wystawę pod tytułem 120-lecie turystyki zorganizowanej na Sądecczyźnie w fotografii" można oglądać do 9 sierpnia w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu, które znajduje się przy ulicy Lwowskiej.

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