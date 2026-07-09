Nowym Sączem znowu będą rządzić mali górale z całego świata. Zbliża się Święto Dzieci Gór!

W tym roku Święto Dzieci Gór będzie trwać od 19 do 25 lipca. W tym czasie na scenie zaprezentuje się 10 zespołów. Będą to grupy z Panamy, Słowacji, Gruzji, Chorwacji, Meksyku, Piątkowej, Łodygowic, Zakopanego, Trybsza i Jabłonki. Z W sumie pokaże się około 400 małych górali w wieku od 7 do 14 lat.

Festiwal tradycyjnie rozpocznie się barwnym korowodem ulicami Nowego Sącza, który w tym roku przejdzie ze Starej Sandecji na miejski rynek. Tam też o godzinie 18:30 będzie koncert inauguracyjny, podczas którego zespoły zaprezentują fragmenty swoich programów.

Mówi Andrzej Zarych dyrektor MCK Sokół w Nowym Sączu

Później od poniedziałku do piątku podczas tak zwanych dni narodowych dzieci będą prezentować swoje kultury. Będą przedpołudniowe, krótkie koncerty na dziedzińcu MCK Sokół o godzinie 11:00, a później wieczorne koncerty na Hali MOSIR o godzinie 18:00.

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Jak co roku będą też koncerty na estradach plenerowych w kilku innych miejscowościach regionu. Mali górale pojawią się w Krynicy-Zdroju, Limanowej, Ludźmierzu, Piwnicznej Zdroju i Szczawnicy. Oprócz koncertów i prezentacji zespołów w planie są też inne wydarzenia. To między innymi wystawy, koncerty i przeróżne warsztaty dla dzieci.

Na koncert inauguracyjny i finałowy, a także na koncerty główne są bilety, ale tylko na miejsca siedzące. Bilety kosztują od 5 do 7 złotych. Są też bilety ulgowe. Na prezentacje przedpołudniowe na dziedzińcu MCK SOKÓŁ oraz koncerty w regionie można wejść za darmo. Na warsztaty festiwalowe wejście też jest bezpłatne, ale obowiązują wcześniejsze zapisy online. Dla widzów przygotowano też konkursy z nagrodami.

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Święto Dzieci Gór w Nowym Sączu to jedno z najbarwniejszych i najbardziej rozpoznawalnych festiwali folklorystycznych w Polsce, który jest organizowane od 1992 roku przez Małopolskie Centrum Kultury Sokół. Tym razem będzie to już 33 tego typu spotkanie. Festiwal zaczyna się 19 lipca, a zakończy 25 lipca.

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