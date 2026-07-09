Nowym Sączem znowu będą rządzić mali górale z całego świata. Zbliża się Święto Dzieci Gór!

W tym roku Święto Dzieci Gór będzie trwać od 19 do 25 lipca. W tym czasie na scenie zaprezentuje się 10 zespołów. Będą to grupy z Panamy, Słowacji, Gruzji, Chorwacji, Meksyku, Piątkowej, Łodygowic, Zakopanego, Trybsza i Jabłonki. Z W sumie pokaże się około 400 małych górali w wieku od 7 do 14 lat.
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Festiwal tradycyjnie rozpocznie się barwnym korowodem ulicami Nowego Sącza, który w tym roku przejdzie ze Starej Sandecji na miejski rynek. Tam też o godzinie 18:30 będzie koncert inauguracyjny, podczas którego zespoły zaprezentują fragmenty swoich programów.
Później od poniedziałku do piątku podczas tak zwanych dni narodowych dzieci będą prezentować swoje kultury. Będą przedpołudniowe, krótkie koncerty na dziedzińcu MCK Sokół o godzinie 11:00, a później wieczorne koncerty na Hali MOSIR o godzinie 18:00.
Jak co roku będą też koncerty na estradach plenerowych w kilku innych miejscowościach regionu. Mali górale pojawią się w Krynicy-Zdroju, Limanowej, Ludźmierzu, Piwnicznej Zdroju i Szczawnicy. Oprócz koncertów i prezentacji zespołów w planie są też inne wydarzenia. To między innymi wystawy, koncerty i przeróżne warsztaty dla dzieci.
Na koncert inauguracyjny i finałowy, a także na koncerty główne są bilety, ale tylko na miejsca siedzące. Bilety kosztują od 5 do 7 złotych. Są też bilety ulgowe. Na prezentacje przedpołudniowe na dziedzińcu MCK SOKÓŁ oraz koncerty w regionie można wejść za darmo. Na warsztaty festiwalowe wejście też jest bezpłatne, ale obowiązują wcześniejsze zapisy online. Dla widzów przygotowano też konkursy z nagrodami.
Święto Dzieci Gór w Nowym Sączu to jedno z najbarwniejszych i najbardziej rozpoznawalnych festiwali folklorystycznych w Polsce, który jest organizowane od 1992 roku przez Małopolskie Centrum Kultury Sokół. Tym razem będzie to już 33 tego typu spotkanie. Festiwal zaczyna się 19 lipca, a zakończy 25 lipca.
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