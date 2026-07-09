Drony będą latać nad regionem. Uspakajamy. Nic złego się nie dzieje!

Dariusz Ryś
2026-07-09 9:06

W najbliższych dniach mieszkańcy aż pięciu gmin w regionie sądeckim muszą się liczyć z nietypowym widokiem w pobliżu swoich domów czy działek. Będzie można spotkać geodetów, osoby robiące zdjęcia, a nawet latające drony.

Dron latający nad drzewami na tle bezchmurnego, niebieskiego nieba. O pomiarach geodezyjnych dowiesz się w Eska Nowy-Sącz.
Autor: Darek Ryś

Władze powiatu nowosądeckiego uspakajają i wyjaśniają co dzieje się w terenie. Okazuje się, że to tylko aktualizacja danych w ewidencji gruntów i budynków. Specjalistyczne ekipy można spotkać w gminie Chełmiec, Korzenna, Gródek nad Dunajcem, Nawojowa oraz Łabowa.

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Starostwo powiatowe w Nowym Sączu wyjaśnia, że wykonywane będą pomiary budynków, a także granic działek ewidencyjnych. Robione są zdjęcia z ziemi, a nawet z powietrza przy pomocy dronów. Osoby, które się tym zajmują mają odpowiednie upoważnienia oraz identyfikatory firm, które na zlecenie starostwa pracują w terenie. 

Zgodnie z prawem osoby wykonujące prace geodezyjne i kartograficzne mają prawo wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami, a właściciel lub inna osoba władająca nieruchomością są obowiązani umożliwić wykonanie tych prac - przypomina Monika Zagórowska kierownik zespołu biura prasowego starostwa powiatowego w Nowym Sączu

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Urzędnicy przypominają jednak, że wykonywany pomiar nie wymaga wejścia do żadnego budynku. Na etapie pomiaru nie pobiera się też żadnych opłat od mieszkańców. Warto o tym pamiętać, bo mogą pojawiać się oszuści.

W razie pytań, wątpliwości lub w celu weryfikacji osób wykonujących pomiary terenowe prosimy o kontakt bezpośrednio z wydziałem geodezji starostwa powiatowego w Nowym Sączu pod numerem telefonu 018 4141800 lub 018 4141759 - dodaje Monika Zagórowska

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