Zgłoszeń jest bardzo dużo! Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa coraz bardziej popularna!

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest internetową platformą, która służy do wymiany informacji pomiędzy mieszkańcami, a policją. Przy pomocy portalu można przekazywać zgłoszenia o zagrożeniach, które pojawiają się w najbliższej okolicy. Dzięki takim informacjom policjanci mogą skuteczniej dbać o bezpieczeństwo mieszkańców i szybciej reagować na zgłaszane zagrożenia.

Od 1 stycznia do 30 czerwca mieszkańcy Nowego Sącza i regionu nanieśli na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa 3566 zagrożeń. Prawie 60 procent zgłoszeń się potwierdziło. Tylko ponad 800 sygnałów uznano za żart lub pomyłkę.

Mieszkańcy najczęściej zgłaszali przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe parkowanie, niewłaściwą infrastrukturę drogową, spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym, miejsca niebezpiecznej działalności rozrywkowej czy wypalanie traw - mówi Aneta Izworska z policji w Nowym Sączu

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Dodanie zagrożenia jest bardzo proste. Wystarczy wejść na stronę krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Następnie należy wskazać na mapie miejsce, w którym występuje zagrożenie, kliknąć czerwony przycisk „+” i wybrać jedną spośród kilku kategorii zagrożeń. Można krótko opisać występujący problem, załączyć zdjęcie lub filmik. Zgłoszenia są anonimowe.

Od początku działania aplikacji, czyli od września 2016 roku mieszkańcy Sądecczyzny nanieśli na mapę w sumie 36215 zgłoszeń. Każde z nich policjanci sprawdzili i zweryfikowali. Warto jednak pamiętać, że mapa nie służy do zgłaszania pilnych interwencji. Do tego jest numer alarmowy 112.

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