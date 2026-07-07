Uwaga na hulajnogach elektrycznych! Jest coraz więcej wypadków

Tylko w miniony weekend na Sądecczyźnie doszło aż do trzech zdarzeń z udziałem użytkowników hulajnóg elektrycznych. Poszkodowane osoby trafiły do szpitala.
W Świniarsku 18-latek stracił panowanie nad hulajnogą i wywrócił się na ścieżce rowerowej, w Nowym Sączu 44-latek podczas zjazdu z chodnika wywrócił się i uderzył w ogrodzenie, natomiast w Starym Sączu 16-latka została poszkodowania podczas manewru wyprzedzania innej hulajnogi – informuje policja z Nowego Sącza
Główną przyczyną wypadków na hulajnogach elektrycznych jest przede wszystkim to, że kierowcy takich pojazdów nie stosują się do zasad, które ich obowiązują. Często zapominają o bezpieczeństwie swoim i innych osób, a to kończy się właśnie wypadkami i kolizjami.
Warto pamiętać, że osoby korzystające z hulajnóg elektrycznych są niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego, dlatego upadek czy zderzenie z przeszkodą może skończyć się dla nich tragicznie. Na bezpieczeństwo kierujących tymi jednośladami ma wpływ wiele czynników. Ważne są zachowania samych użytkowników hulajnóg, a przede wszystkim przestrzeganie obowiązujących zasad i przepisów ruchu drogowego.
Jeżdżąc hulajnogą zawsze bądź trzeźwy, w przeciwnym razie będziesz odpowiadał, jak w przypadku kierowania rowerem po alkoholu. Gdy jest to możliwe korzystaj z wydzielonych dróg dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów. Pamiętaj o limicie prędkości wynoszącym 20 kilometrów na godzinę. Możesz jechać hulajnogą po jezdni wyłącznie, jeżeli ograniczenie prędkości dla poruszających się nią pojazdów wynosi do 30 kilometrów na godzinę i brakuje drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów. Wyjątkowo możesz poruszać się chodnikiem, gdy ten jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 kilometrów na godzinę i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów. Wtedy musisz być ostrożny, jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszych i ustępować im pierwszeństwa. Nie przejeżdżaj hulajnogą po przejściu dla pieszych, zejdź z jednośladu i przeprowadź go na drugą stronę, Nie przewoź innej osoby, zwierzęcia lub ładunku. Z wyprzedzeniem sygnalizuj zamiar wykonania manewru skrętu. Podczas jazdy nie korzystaj telefonu komórkowego - przypomina Aneta Izworska z policji w Nowym Sączu
Warto też pamiętać, że przed wakacjami zmieniły się przepisy. Do 16 roku życia kask na głowie jest obowiązkowy. Trzeba też zadbać o odpowiednie wyposażenie hulajnogi oraz o to, by być widocznym dla innych uczestników ruchu drogowego, Parkując jednoślad nie utrudniajmy ruchu innym użytkownikom dróg.
Dzieci do 13-ego roku życia nie mogą poruszać się hulajnogą po drodze publicznej, ścieżkach rowerowych i chodnikach. Mogą poruszać się nią jedynie w strefie zamieszkania, wyłącznie pod opieką osoby dorosłej - dodaje Aneta Izworska
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