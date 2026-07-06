Małopolska stawia na kolej! Kolejne nowoczesne pociągi wyjadą na tory w regionie

Pojazdy, które właśnie przyjechały do Krakowa są pierwszymi z sześciu, które w nowosądeckiej firmie zamówił samorząd województwa. Pozostałe cztery będą do odebrania do końca sierpnia. Zakupy kosztowały ponad 341 milionów złotych. Ponad 185 milionów złotych samorząd województwa dostał z krajowego planu odbudowy.

To dla nas podwójny powód do satysfakcji. Z jednej strony odpowiadamy na potrzeby pasażerów i wzmacniamy flotę nowoczesnych pociągów, z których będą korzystać mieszkańcy i turyści, z drugiej są to pojazdy wyprodukowane w Małopolsce, przez nowosądecki NEWAG. To pokazuje potencjał naszego województwa i jego silną pozycję w branży kolejowej – mówi marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka

Każdy pociąg ma na pokładzie 236 miejsc siedzących, ale w sumie może zabrać około 550 pasażerów. Składy mają wygodne wejścia, przestronne toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, oznaczenia w alfabecie Braille'a oraz pętle indukcyjne. W pociągach są także miejsca na rowery oraz udogodnienia dla rodzin podróżujących z dziećmi. Są to między innymi specjalne strefy rodzinne ze stolikami do gier planszowych. Na pokładzie jest też miejsce na rowery i większy bagaż.

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Samorząd małopolski kupuje pociągi, bo z roku na rok przewoźnikom kolejowym przybywa pasażerów. W 2025 roku z regionalnych pociągów w Małopolsce skorzystało ponad 28 mln osób, a w pierwszym kwartale 2026 roku kolej w Małopolsce przewiozła już ponad 7 milionów osób.

Systematycznie inwestujemy w nowoczesny tabor, ponieważ chcemy zapewniać naszym pasażerom bezpieczne, komfortowe i niezawodne podróże – dodaje prezes spółki Koleje Małopolskie Radosław Włoszek

W ramach umowy zawartej w 2024 roku Małopolska u różnych producentów zamówiła w sumie 25 nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych o łącznej wartości przekraczającej miliard złotych. Kupione pociągi na tory mają wyjechać do 2029 roku.

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