Kolejny kawałek ulicy Dunajcowej do remontu. Umowa podpisana. Prace mogą ruszać

Będzie remont kolejnej części ulicy Dunajcowej w Nowym Sączu. Miasto właśnie podpisało umowę z firmą, która zajmie się pracami. Część pieniędzy na takie roboty Nowy Sącz zdobył z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze to remont zakończy się jeszcze w wakacje.

Zmiany będą duże. Firma, z którą miasto podpisało umowę będzie musiała wymienić nawierzchnię asfaltową, zbudować chodnik, a także wymienić oświetlenie uliczne. W planie jest też przebudowa sieci gazowej i teletechnicznej, która biegnie pod drogą - mówi prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Miasta na literę "L". Masz powiedzieć, w jakim są kraju Pytanie 1 z 12 Standardowo na start Europa. Lyon to miasto: belgijskie francuskie holenderskie Następne pytanie

Ulica Dunajcowa jest jedną z ważniejszych nie tylko na samym osiedlu Helena, ale w ogóle w tej części miasta. Korzysta z niej wielu lokalnych mieszkańców, a także inni kierowcy. Szczególnie Ci, którzy jadą w kierunku Marcinkowic czy Limanowej, bo ulicą Dunajcową można ominąć zatłoczoną ulicę Krakowską w Nowym Sączu czy Marcinkowicką w gminie Chełmiec.

Będą to już kolejne prace na ulicy Dunajcowej w Nowym Sączu. Ta droga częściowo była już remontowana w latach wcześniejszych. Wtedy też odnowiono nawierzchnie asfaltową, chodniki, oświetlenie i podziemne sieci.

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]!