Elektryczne autobusy trafiły do gminy Podegrodzie [ZDJĘCIA]

Podegrodzie ma już własne autobusy

Gmina Podegrodzie stawia na własną komunikację. Firma, która wygrała przetarg dostarczyła pięć autobusów, które niebawem wyjadą na ulice. Ich koszt to prawie siedem milionów złotych. Obecnie trwa procedura odbioru technicznego oraz szczegółowe sprawdzanie pojazdów przed ich dopuszczeniem do użytkowania. Kontrolowane są m.in. systemy bezpieczeństwa, wyposażenie autobusów oraz zgodność wykonania z warunkami zamówienia. Nowe autobusy wyposażone są w klimatyzację, monitoring, elektroniczne tablice informacji pasażerskiej czy porty USB do ładowania urządzeń mobilnych. Są także przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pieniądze na zakupy dostała z Krajowego Programu Odbudowy.

Mamy wyznaczone kilka tras i nie będzie to obejmowało tylko naszej gminy, ale oczywiście przede wszystkim komunikację z Nowym Sączem, ale z wariantem przez Stary Sącz z uzupełnieniem o sąsiednie nasze gminy. Mieszkańcy chcą tej komunikacji. Po pierwsze będzie trochę pewnie taniej niż w MPK, a po drugie komfort jazdy też będzie większy i chodzi mi również o czas przejazdów tych autobusów. Będziemy mieć dużo większą częstotliwość niż teraz. Będziemy również mieć zapewnione sześć kursów w okresie weekendowym. Mamy kilka miejscowości, które były wykluczone komunikacyjnie. Chcemy, aby one też miały dostęp do tej komunikacji - mówiła Małgorzata Gromala, wójt Podegrodzia.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami autobusy mają wyjechać na ulice gminy na początku września. Jeżeli procedury odbioru i sprawdzenia pójdą szybciej, być może jeszcze zobaczymy je w wakacje. Na początku tego roku gmina wypowiedziała umowę na przewody Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacji z Nowego Sącza. Autobusy tej spółki mają kursować do gminy Podegrodzie do końca tego roku.