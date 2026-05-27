Wieża wysokości Pałacu Kultury powstanie w Nowym Sączu? Ma w niej być magazyn energii

Nowy Sącz. Ogromny magazyn energii powstanie w mieście?

Wysoka na ponad 200 metrów wieża być może pojawi się w Nowym Sączu. Ma się z w niej znaleźć magazyn energii. Chce go postawić prywatna firma – poinformował na wtorkowej sesji Rady Miasta prezydent Ludomir Handzel. Czy budowla powstanie, to zależy od decyzji samego prezydenta, który chce sprawę skonsultować z radnymi, a ci z mieszkańcami miasta. Najpierw władze miasta chcą poznać szczegóły inwestycji. Jej budżety ma przekroczyć 400 milionów złotych.

Zawsze konsultuje z mieszkańcami Nowego Sącza wszelkiego rodzaju rzeczy, chce przedstawić informacje, jak ma wyglądać ta inwestycja, tym bardziej że jest ona nietuzinkowa. Budżet całej inwestycji przekroczy prawdopodobnie 400 milionów złotych. No i to, co jest nietypowe, no to wysokość, bo tutaj wysokość przekroczy 210 metrów. Jeżeli miałaby taka budowla powstać na terenie Nowego Sącza, myślę, że mieszkańcy powinni się wypowiedzieć, czy sobie jej życzą. Inwestycja mogłaby stabilizować system energetyczny dla całego regionu – powiedział prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel.

Prezydent zaznaczył również, że inwestycja mogłaby zapewnić energię dla miasta i regionu, a także zasilić kasę miasta z podatków, jakie inwestor będzie płacił. Magazyn energii miałby powstać na działce w rejonie dawnego Miasteczka Multimedialnego w ciągu najbliższych dwóch lat.