Kolejne przydrożne kapliczki odzyskają swój dawny blask. Pieniądze już są podzielone

Kolejne małopolskie kapliczki odzyskają dawny blask. To dzięki pieniądzom, które na takie prace przeznacza samorząd województwa małopolskiego. Tym razem podzielono ponad 700 tysięcy złotych. Odnowionych będzie 60 zabytkowych kapliczek.

Takie konkursy samorząd naszego województwa ogłasza już od kilku lat. Pomoc można wydać na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach. Co ważne takie obiekty nie muszą być wpisane do rejestrów zabytków województwa czy gminy, ale powinny charakteryzować się wartościami artystycznymi i historycznymi.

W tym roku zgłoszono 109 wniosków, ale pomoc dostaną tylko te najlepiej ocenione projekty. W sumie będzie odnowionych 60 zabytkowych obiektów. To między innymi rzeźby, krzyże oraz niewielkie kapliczki przydrożne.

Do tej pory w całym regionie uratowano już ponad 800 kapliczek, przydrożnych krzyży czy figur świętych. Od 2009 roku samorząd małopolski na takie prace przeznaczył już prawie 9 milionów złotych. Zabytkowe kapliczki w Małopolsce zazwyczaj można spotkać na polach lub przy drogach, ale nie tylko, bo zdarzają się też te zawieszane na drzewach. Kapliczki najczęściej są murowane lub drewniane.

