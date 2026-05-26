To oni powalczą o tytuł mistrza Polski. Szkoła z Nowego Sącza reprezentuje całą Małopolskę

Michał Rejduch
2026-05-26 7:22

Jadą po tytuł mistrza Polski. Mowa o uczniach Zespołu Szkół numer 2 im. Sybiraków z Nowego Sącza, którzy pojawią się na Ogólnopolskim Przeglądzie Musztry Klas Wojskowych. Zawody odbędą się w Zakopanem w czwartek i piątek.

Uczniowie ZS nr 2

i

Autor: ZS nr 2 w Nowym Sączu / Facebook Uczniowie ZS nr 2

Szkoła z Nowego Sącza powalczy w ogólnopolskim konkursie 

Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków powalczy o tytuł mistrza Polski. W czwartek w Zakopanem na pl. niepodległości zacznie się finał Ogólnopolskiego Przeglądu Musztry Klas Wojskowych. Szkoła z Nowego Sącza wygrała eliminacje wojewódzkie i powalczy z 15 innymi drużynami z całego kraju. Zawody potrwają dwa dni. W pierwszym każda z drużyn wykona program obowiązkowy. W nim znajduje się 10 zadań, które obejmują umiejętności musztry indywidualnej oraz zespołowej z zakresu Regulaminu Musztry Sił Zbrojnych RP. W drugim dniu w programie dowolnym zespoły wykonają trwający 10 minut pokaz z elementami musztry paradnej.

Zlot zabytkowych samochodów w Nowym Sączu

Grupa jest przygotowana bardzo dobrze, w związku z tym nie przewiduję tutaj za bardzo ewentualnych błędów, bo wyeliminowaliśmy wszystkie. Czujemy się mocni, ale jak zwykle wszystko będzie w rękach jury i tego, jak będą punktować na przede wszystkim tym programie obowiązkowym. Liczymy na dobry występ, bezbłędne wykonanie tych elementów, które mamy wyćwiczone. Liczę na to, że jury będzie profesjonalne, że to będzie 100% profesjonalistów, którzy faktycznie znają się na musztrze – powiedział nam dyrektor szkoły Sławomir Szczerkowski.

Sonda
Kto powinien tymczasowo przejąć stery w Krakowie?

Przegląd już w czwartek i piątek w Zakopanem. Zwycięży drużyna, która zdobędzie największą liczbę punktów za program obowiązkowy i program dowolny. Zawody ruszają w czwartek, 28 maja o godzinie 9. Finał planowany jest dzień później o godzinie 15.

Byliśmy na szczycie wieży ratuszowej
Galeria zdjęć 11
Nowy Sącz Radio ESKA Google News
nowy sącz wiadomości
Nowy Sącz