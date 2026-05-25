Ulica Pułaskiego w Krynicy znowu częściowo zamknięta. Tak będzie przez kilkanaście dni

Tym razem ulica Pułaskiego będzie zamknięta przez kilkanaście dni. Powodem są prace remontowe, które trwają na tej trasie. Dobre wiadomości są jednak takie, że drogowcy zrobią sobie krótką przerwę na czas długiego czerwcowego weekendu. Wtedy w Krynicy na pewno będzie wielu turystów.

W związku z planowanym wykonaniem frezowania nawierzchni oraz stabilizacją podbudowy na całej szerokości jezdni, remontowany odcinek musi być zamknięty dla ruchu - informuje Powiatowy Zarząd Dróg z Nowego Sącza

W pierwszym terminie ulica Pułaskiego w Krynicy Zdroju będzie zamknięta od poniedziałku, 25 maja do 3 czerwca. W tym czasie nie przejedziemy odcinkiem do wjazdu na Górę Parkową. Później zaplanowano kilkudniową przerwę w pracach. Drogowcy na ulicę Pułaskiego wrócą 8 czerwca. Wtedy zamknięty będzie odcinek od wjazdu na Górę Parkową do granicy z Tyliczem. Prace potrwają tam około 10 dni.

Remont ulicy Pułaskiego w Krynicy jest możliwy dzięki współpracy samorządu powiatu nowosądeckiego i miasta Krynica – Zdrój. Przebudowywana jest nie tylko sama droga, ale też to, co jest pod ziemią. Powstaną tam także chodniki, oświetlenie uliczne i nowe odwodnienie.

Powiatowy Zarząd Dróg liczy, że główne prace remontowe na ulicy Pułaskiego uda się wykonać przed wakacjami, a całość powinna być gotowa jesienią. Remont ulicy Pułaskiego w Krynicy-Zdroju kosztuje ponad 11 milionów złotych.

