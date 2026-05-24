Młodzi znowu w akcji. Ruszył projekt „Uczymy się, pomagając”

Dariusz Ryś
2026-05-24 11:58

Projekt edukacyjny pod hasłem „Uczymy się, pomagając” ruszył w Nowym Sączu. Warsztaty są skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Małopolski. Młodzi ludzie nauczą się empatii, odpowiedzialności społecznej, a także współpracy międzypokoleniowej.

Autor: Biuro Prasowe UMWM/ Materiały prasowe

Projekt „Uczymy się, pomagając!” jest częścią większej akcji pod hasłem „Małopolska Razem dla Pokoleń”, którą organizuje samorząd województwa małopolskie. Na młodych mieszkańców regionu będą czekać dwudniowe warsztaty z ekspertami w nowosądeckich instytucjach. W Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej oraz w Branżowym Centrum Umiejętności.

Na zajęciach młodzi uczą się, jak być aktywnym obywatelem, jak umiejętnie reagować na potrzeby innych. Będzie nie tylko teoria, ale też praktyka. Po pierwszej części warsztatów młodzi ludzie będą musieli przygotować coś ciekawego, ale też pożytecznego dla swojej okolicy.

Wierzymy, że udział w projekcie będzie dla młodzieży cennym doświadczeniem, które nie tylko poszerzy ich wiedzę, ale także zainspiruje do aktywnego działania na rzecz innych - mówi wicemarszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski

Projekt jest adresowany do uczniów szkół branżowych, liceów i techników, którzy chcą wiedzieć więcej. Tematów jest dużo. To między innymi udzielanie pierwszej pomocy czy działalność charytatywna i wolontariat, ale nie tylko.

Program „Uczymy się, pomagając!” kładzie szczególny nacisk na wspieranie osób starszych i potrzebujących. Uczestnicy poprzez udział w warsztatach zrozumieją rolę budowania odpowiedzialności społecznej oraz wrażliwości na potrzeby innych. Dowiedzą się również, dlaczego aktywność obywatelska w społeczności lokalnej ma tak duże znaczenie - dodaje Witold Kozłowski.

