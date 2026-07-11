To będzie rowerowa niedziela w Nowym Sączu. Dołączyć może każdy!

Tym razem będzie to już 31 taki festyn. Dołączyć może każdy, kto lubi dobrą zabawę i aktywny styl życia. Jak zwykle festyn zacznie się przejazdem rowerzystów ulicami Nowego Sącza. Zbiórka o godzinie 15:30 na rynku w Nowym Sączu, a start zaplanowano pół godziny później.

Do pokonania będzie kilku kilometrowa trasa z metą w Miasteczku Galicyjskim. Tam na rowerzystów będzie czekać festyn z wieloma atrakcjami. Będą między innymi gry, zabawy, konkursy i quizy. Do wygrania będą też fajne nagrody.

Zapraszamy wszystkich. W ubiegłym roku najstarszy uczestnik miał ponad 80 lat, natomiast najmłodszy uczestnik miał dwa latka, jechał na wózeczku z ze swoimi rodzicami. Nie zapomnijmy o odpowiednim ubraniu i przede wszystkim o kasku na głowie. To bardzo ważne ze względu na bezpieczeństwo. W tym roku pojedziemy inną trasą, nieco wydłużoną. Proszę o dobrą kondycję, o dobry humor i do zobaczenia – mówi organizator festynu Antoni Rączkowski

Mówi Antoni Rączkowski organizator

Głównym organizatorem festynu jest Stowarzyszenie Turkus, przewodniczący zarządu osiedla Gołąbkowice Antoni Rączkowski, a partnerami i współorganizatorami między innymi Muzeum Ziemi Sądeckiej, Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu, a także przeróżni sponsorzy oraz patroni medialni. Także i nasza stacja.

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Honorowym patronem jest marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka. Tym razem będzie to już 31-a edycja tego wydarzenia.

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