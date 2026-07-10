Straszył i żądał pieniędzy. Teraz odpowie za usiłowanie rozboju!

Wszystko wydarzyło się kilka dni temu w Starym Sączu. Do dwóch mieszkańców powiatu nowosądeckiego podszedł mężczyzna, który grożąc im między innymi niebezpiecznym przedmiotem, zażądał od nich gotówki. Mężczyźni jednak się nie wystraszyli, a napastnik uciekł. Długo wolnością się nie cieszył.

Po otrzymanym zgłoszeniu funkcjonariusze Komisariatu Policji w Starym Sączu natychmiast podjęli czynności, by ustalić sprawcę tego przestępstwa. Przy wsparciu policjantów z sądeckiej komendy podejrzewany został szybko zatrzymany - mówi Aneta Izworska z policji w Nowym Sączu

36-letni mieszkaniec powiatu nowosądeckiego usłyszał od prokuratora zarzuty usiłowania rozboju z użyciem niebezpiecznego przedmiotu oraz spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu.

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Zgodnie z kodeksem karnym grozi mu za to kara od 3 do 20 lat więzienia. Na wyrok mężczyzna poczeka w areszcie, gdzie sąd wysłał go na 2 miesiące.

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