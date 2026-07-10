Duże ułatwienie w SOIK w Nawojowej. Skorzystają osoby niesłyszące

Dariusz Ryś
2026-07-10 9:14

Ważne ułatwienie wprowadził Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla Powiatu Nowosądeckiego, który działa w Nawojowej koło Nowego Sącza. Osoby głuche lub słabosłyszące mogą tam korzystać z pomocy tłumacza języka migowego on-line.

Dłonie osoby migającej w języku migowym. O pomocy tłumacza w SOIK w Nawojowej przeczytasz na Eska Nowy Sącz.
Autor: Starostwo Powiatowe Nowy Sącz / Materiały prasowe

Z nowej usługi można skorzystać bezpłatne. Nie trzeba też wcześniej umawiać się na wizytę. Wystarczy przyjść do SOIK i powiedzieć pracownikowi ośrodka, że potrzebujemy pomocy takiego tłumacza.

Polecany artykuł:

Para buch, koła w ruch! Po wakacjach pociąg retro wraca na tory

Pracownik przy pomocy komputera z kamerą, który znajduje się na specjalnie oznaczonym stanowisku połączy się z tłumaczem języka migowego. Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie między klientem, a urzędnikiem. Rozmowa prowadzona jest w czasie rzeczywistym -  informuje Monika Zagórowska  kierownik zespołu biura prasowego starostwa powiatowego w Nowym Sączu

Z usługi można także skorzystać nie wychodząc z domu. Wystarczy mieć komputer, laptop lub tablet, który jest wyposażony w kamerę oraz podłączenie do Internetu. Usługa dostępna jest pod adresem pcpr-nsacz.wideotlumacz.pl

QUIZ: Rozpoznaj polskie seriale po czołówkach
Pytanie 1 z 12
Z jakiego serialu pochodzi fragment: "Życie jest nowelą…"?

Ośrodek Interwencji Kryzysowej, który prowadzi starostwo powiatowe znajduje się w Nawojowej przy ulicy Podkamienne 8. SOIK działa od jesieni 2025 roku.  Z pomocy mogą tam korzystać wszyscy mieszkańcy Sądecczyzny, którzy znajdą się w kryzysowych sytuacjach. Nie trzeba mieć skierowania. Wystarczy przyjść lub zadzwonić i umówić się ze specjalistą, który zdecyduje, na jaką pomoc osoby w kryzysie mogą liczyć. 

Nowy Sącz Radio ESKA Google News

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nawojowej proponuje bezpłatne wsparcie psychologiczne, prawne i interwencyjne, mediacje, terapię rodzinną i małżeńską, a w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia także możliwość tymczasowego schronienia w hostelu.

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]!