Duże ułatwienie w SOIK w Nawojowej. Skorzystają osoby niesłyszące

Z nowej usługi można skorzystać bezpłatne. Nie trzeba też wcześniej umawiać się na wizytę. Wystarczy przyjść do SOIK i powiedzieć pracownikowi ośrodka, że potrzebujemy pomocy takiego tłumacza.

Pracownik przy pomocy komputera z kamerą, który znajduje się na specjalnie oznaczonym stanowisku połączy się z tłumaczem języka migowego. Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie między klientem, a urzędnikiem. Rozmowa prowadzona jest w czasie rzeczywistym - informuje Monika Zagórowska kierownik zespołu biura prasowego starostwa powiatowego w Nowym Sączu

Z usługi można także skorzystać nie wychodząc z domu. Wystarczy mieć komputer, laptop lub tablet, który jest wyposażony w kamerę oraz podłączenie do Internetu. Usługa dostępna jest pod adresem pcpr-nsacz.wideotlumacz.pl

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Ośrodek Interwencji Kryzysowej, który prowadzi starostwo powiatowe znajduje się w Nawojowej przy ulicy Podkamienne 8. SOIK działa od jesieni 2025 roku. Z pomocy mogą tam korzystać wszyscy mieszkańcy Sądecczyzny, którzy znajdą się w kryzysowych sytuacjach. Nie trzeba mieć skierowania. Wystarczy przyjść lub zadzwonić i umówić się ze specjalistą, który zdecyduje, na jaką pomoc osoby w kryzysie mogą liczyć.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nawojowej proponuje bezpłatne wsparcie psychologiczne, prawne i interwencyjne, mediacje, terapię rodzinną i małżeńską, a w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia także możliwość tymczasowego schronienia w hostelu.

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