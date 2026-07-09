Para buch, koła w ruch! Po wakacjach pociąg retro wraca na tory

Dla starszych będzie to powrót do przeszłości, a dla młodszych fajna atrakcja i zabawa. Pociąg retro znowu wyjedzie na malownicze trasy naszego regionu. Organizatorzy przejazdów właśnie pokazali rozkład jazdy na nowy sezon, który zaczyna się we wrześniu. Kursów będzie w sumie 10.

Już 5 września pociąg retro pojedzie z Tarnowa do Tuchowa, a także z Tarnowa do Żabna. Dzień później, czyi 6 września zabytkowy skład wyruszy z Tarnowa do Ciężkowic i ponownie z Tarnowa do Żabna. Pociągu retro nie zabraknie też na Sądecczyźnie, bo 26 września zabytkowy skład przejedzie trasą Nowy Sącz – Muszyna, Muszyna - Żegiestów i Muszyna – Krynica-Zdrój. Kolejnego dnia, czyli 27 września zaplanowano wycieczkę z Nowego Sącza do Biecza, a także z Biecza do Gorlic - mówi Łukasz Wideł ze stowarzyszenia, które przejazdy organizuje

Mówi Łukasz Wideł z Nowosądeckiego Stowarzyszenie Miłośników Kolei

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Przejazd pociągiem retro to nie jedyna atrakcja, bo na trasie swoje stoiska wystawiają też miasta i gminy. Są pikniki, koncerty regionalnych zespołów, pokazy, a czasem nawet lokalne przysmaki przygotowane przez koła gospodyń wiejskich.

Dokładny rozkład jazdy pociągu retro pojawi się w niedzielę, 12 lipca po godzinie 18:00 na stronie www.kolejegalicyjskie.pl. Tam też będzie można rezerwować przejazdy i kupować bilety.

Pociąg retro w naszym regionie pojawia się już od kilkunastu lat. Na początku można było go spotkać głównie na trasie Nowy Sącz – Chabówka. Po tym jak zaczęła się przebudowa tego odcinka, trasę przejazdu zmieniono i skład kursuje w innych kierunkach.

Takie przejazdy organizuje Nowosądeckie Stowarzyszenie Miłośników Kolei, które w naszym regionie działa od 2009 roku. Stowarzyszenie opiekuje się też Izbą Tradycji Kolejarzy Węzła Sądeckiego, która znajduje się na końcu pierwszego peronu na dworcu PKP w Nowym Sączu.

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