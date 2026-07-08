To może uratować wakacyjny wyjazd za granicę. Paszport tymczasowy dostaniemy na lotnisku

Punkt wydawania paszportów tymczasowych na lotnisku Kraków-Balice działa od 1 lipca 2024 roku. Wtedy był to drugi tego typu punkt w Polsce. Jak się okazało bardzo potrzebny, bo przez 2 lata z pomocy tego miejsca skorzystało ponad 6 tysięcy osób. W tym roku punkt wydał już ponad 1400 paszportów tymczasowych.

Te liczby pokazują, jak ważny jest to punkt i ile marzeń o wakacjach udało nam się spełnić – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar

O wydanie szybkiego paszportu tymczasowego może starać się tylko obywatel Polski, który miał wcześniej dokument tożsamości, ma ważny bilet lotniczy na lot zagraniczny oraz przed wylotem utracił lub zapomniał wziąć z domu dokument tożsamości lub przed wylotem zorientował się, że posiadany dokument tożsamości stracił ważność lub okres jego ważności jest zbyt krótki, żeby wlecieć do innego kraju.

Szybki paszport tymczasowy jest wyrabiany od ręki. Taki dokument kosztuje 30 złotych. Na miejscu można też zrobić fotografię. Warto pamiętać, że paszportu tymczasowego na lotnisku nie wydaje się osobom, które nigdy wcześniej nie posiadały polskiego dokumentu tożsamości z numerem PESEL. Takiego jak dowód osobisty lub paszport.

QUIZ. Wakacyjna geografia Polski. Czy wiesz, które z TYCH miast leżą na Helu? Pytanie 1 z 11 Czy Hel leży na Półwyspie Helskim? Tak Nie Następne pytanie

W tym sezonie wakacyjnym lotnisko Kraków - Balice obsługuje 172 połączenia do 38 krajów i 118 miast. Lotnisko szacuje, że tylko w lipcu i sierpniu obsłuży blisko 3 miliony pasażerów. Punkt Wydawania Paszportów Tymczasowych na Lotnisku Kraków-Balice jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

Warto pamiętać, że dowód osobisty umożliwia wyjazd do krajów Unii Europejskiej, które podpisały układ Schengen i zniosły kontrolę na granicach wewnętrznych Strefy Schengen. Na podstawie dowodu osobistego można wjechać także między innymi do Norwegii, Szwajcarii czy Islandii.

W ubiegłym roku w Małopolsce wydano ponad 222 tysiące paszportów. Od początku tego roku biura paszportowe przyjęły już ponad 85 tysięcy wniosków, a wydano prawie 83 tysięcy takich dokumentów.

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