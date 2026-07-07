Z góry widać lepiej. Stary Sącz ma nowy punkt widokowy

Nowy punkt widokowy na Miejskiej Górze składa się z kilku drewnianych podestów o różnej wysokości. Na ten najwyższy prowadzą metalowe schody. Obok są też ławki i stoły, a cały teren jest utwardzony.

To idealne miejsce, żeby odpocząć, podziwiać panoramę Starego Sącza i okolicy, zrobić pamiątkowe zdjęcie oraz nacieszyć się bliskością natury. To kolejny powód, by wybrać się na Miejską Górę. Pieszo lub rowerem - mówi Jacek Lelek burmistrz Starego Sącza

W nowoczesne miejsce do wypoczynku, rekreacji i zabawy dla całych rodzin Miejska Góra w Starym Sączu zamienia się już od kilku lat. Oprócz wspomnianego punktu widokowego na turystów i mieszkańców czekają tam też ścieżki pieszo - rowerowe oraz leśne molo, które szybko stało się turystycznym hitem. Nie tylko dla samego Starego Sącza, ale też regionu. Przed wakacjami na Miejskiej Górze w Starym Sączu otwarto kolejne miejsce dla całych rodzin. To nowy park edukacyjny pod nazwą Orbisfera. Głównym elementem jest okrągła, zbudowana nad ziemią kładka spacerowa z czterema sferami tematycznymi. Są tam strefy energii, sensoryki, środowiska i zabawy, które pozwalają odkrywać otaczający nas świat naszymi zmysłami.

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Dużą atrakcją jest też schron przeciwdeszczowy inspirowany dawną skocznią narciarską. Obiekt stanął dokładnie tam, gdzie po II wojnie światowej działała legendarna drewniana skocznia narciarska, która była symbolem sportowej historii Starego Sącza.

Na Miejską Górę w Starym Sączu można się dostać od Rynku ulicą Królowej Jadwigi, później przechodzimy przez mostek i wchodzimy na szczyt. Taki spacer zajmuje od 20 do 30 minut. Można też wybrać inną trasę. To droga, która prowadzi od ulicy Piłsudskiego.

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