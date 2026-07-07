Nie dajmy się oszukać. Uwaga na fałszywe oferty noclegów. Pierwsi poszkodowani już są!

Dariusz Ryś
2026-07-07 9:23

Uwaga na fałszywe oferty noclegów. Przypomina policja. To ważne ostrzeżenie szczególnie teraz, kiedy mamy wakacje i wielu z nas planuje odpoczynek poza domem. W sieci mogą pojawiać się reklamy domków, pensjonatów czy apartamentów, które po prostu nie istnieją. Pierwsze zgłoszenia od poszkodowanych już są.

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Autor: KMP Nowy Sącz / Materiały prasowe

Dlatego zanim wpłacimy pieniądze, wszystko dokładnie sprawdźmy. Szczególnie musimy uważać na oferty, które wyglądają bardzo atrakcyjnie, a cena nie jest zbyt wysoka. O tym, że fałszywych ofert w sieci nie brakuje przekonał się między innymi jeden z mieszkańców Nowego Sącza.

Mężczyzna na popularnym serwisie ogłoszeniowym znalazł atrakcyjną ofertę domku na wynajem w Zakopanem, a następnie skontaktował się z ogłoszeniodawcą, by ustalić szczegóły rezerwacji. Kiedy przelał ponad 1100 złotych, kontakt z osobą oferującą domek nagle się urwał - mówi Aneta Izworska z policji w Nowym Sączu

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Teraz policjanci pracują nad ustaleniem sprawcy tego oszustwa, ale też przypominają najważniejsze zasady, jakimi trzeba się kierować przy rezerwacji miejsc noclegowych, żeby nie stracić pieniędzy.

Korzystaj z oficjalnych stron hoteli czy pensjonatów lub portali skupiających zweryfikowanych ogłoszeniodawców Zbierz jak najwięcej informacji o obiekcie i porównuj ceny. Atrakcyjne hotele czy pensjonaty kuszące znakomitą lokalizacją, wysokim standardem i jednocześnie niską ceną, mogą okazać się obiektami, które wcale nie istnieją. W przypadku prywatnych ogłoszeń warto zadzwonić np. do pobliskiego lokalu usługowego i zapytać o obiekt, do którego zamierzasz się udać - dodaje Izworska

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Pytanie 1 z 12
Co czeka razem z latem w piosence „Lato, lato, lato czeka”?

Policja przypomina, żeby nigdy nie działać pod presją czasu, bo pośpiech nie sprzyja ostrożności. Zaliczkę lepiej wpłacić na konto bankowe. Poprośmy też o wystawienie faktury, rachunku lub paragonu. Nie kasujmy korespondencji i dokumentów związanych z transakcją takich jak potwierdzenia przelewów czy e-maile. W przypadku przestępstwa wszystko to staje się ważnym dowodem w sprawie.

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