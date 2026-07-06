Pierwszy tydzień wakacji już za nami. Ratownicy GOPR z Krynicy na brak pracy nie narzekali

Mimo, że wakacje dopiero się zaczynają to na brak pracy nie narzekają ratownicy Krynickiej Grupy GOPR. Tylko w minionym tygodniu ratownicy tej grupy z pomocą na szlaki ruszali 16 razy. Najwięcej zgłoszeń było związanych z osobami, które były poszkodowane w wypadkach rowerowych. Takich zdarzeń było aż 6.

Przypominamy, że podczas uprawiania górskich aktywności, zwłaszcza jazdy na rowerze, kask powinien być obowiązkowym elementem wyposażenia. Chroni on najważniejszą część naszego ciała i może znacząco ograniczyć skutki wypadku - przypominają w mediach społecznościowych ratownicy GOPR z Krynicy

Quiz - wakacyjne przeboje. Te hity nuciła cała Polska, sprawdź, czy je pamiętasz Pytanie 1 z 12 Co czeka razem z latem w piosence „Lato, lato, lato czeka”? razem z latem czeka las razem z latem czeka rzeka razem z latem czeka czas Następne pytanie

Pozostałe interwencje dotyczyły głównie urazów rąk czy nóg, a także ukąszeń przez owady. Były też trzy akcje poszukiwawcze. Dwie były związane z zabłądzeniem w górach, a jedna na zlecenie policji.

Nasi ratownicy każdego dnia czuwają nad bezpieczeństwem turystów w Beskidzie Sądeckim oraz zachodniej części Beskidu Niskiego. Aby wezwać pomoc, najlepiej mieć ze sobą naładowany telefon komórkowy z zapisanymi numerami ratunkowymi. To 985 lub 601 100 300 - przypominają ratownicy GOPR z Krynicy

Na smartfona warto też zainstalować bezpłatną aplikację RATUNEK, która ułatwia kontakt z górskimi ratownikami. Dokładnie pokazuje też naszą lokalizację w górach, co przyspiesza akcje ratunkowe.

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